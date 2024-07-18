又有屁孩鬧！清心店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」玩拋接　影片曝光

▲清心也傳出食安問題。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」一名范姓女店員日前「吐口水、手攪寒天」的惡劣舉動，導致新竹關埔分店關閉，如今人氣手搖飲品牌「清心福全」也傳出，有男店員製作飲料時手丟茶凍、冰淇淋，在店內玩拋接遊戲，還躲在冰箱內嚇人，影片曝光，網友搖頭嘆「還有哪間飲料店比較正常」。

有網友在Threads發文，貼出一段影片，只見穿著藍色制服的男店員在吧台做飲料，後方另一名男店員手拿著茶凍，雙手用力一丟，店員用空紙杯接住，接著男店員又喊「冰淇淋來了」，迅速將一團白色物體往上拋，店員快速反應，拿起空紙杯接到；此外，拍攝者還躲在冰箱突襲，打開冰箱門的店員嚇到往後彈，在飲料店內玩得不亦樂乎。

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原PO傻眼指出，「現在飲料店上班都這麼歡樂，飲料不是做出來的，是玩出來的，還可以躲在冰箱嚇人」，求問還有哪些飲料店是正常的？

貼文曝光，掀起網友討論，「他的茶凍是拿手當球欸點點點」、「來吧，爆料起來，這樣品牌才會真正重視起食安問題」、「飲料店未來要跟科技廠一樣手機管制了」、「清心法律顧問團：欸欸夥伴們別睡，來活了」、「老闆不在才這樣為所欲為，我待過的飲料店很要求品質的」、「一般打鬧沒關係，但不要玩食物，很噁」。