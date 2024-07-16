　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再撐6天！「4生肖」大暑一過就大轉運　事業起飛情場也得意

4個生肖在大暑後仿佛受到了命運的特別眷顧。（示意圖／翻攝pixabay）

▲4個生肖在大暑後將受到命運的特別眷顧。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

下週一（22日）是24節氣中的「大暑」，也是一年當中最炎熱的時刻。命理專欄「珊珊聊生肖」即點名，在這個季節交替的時刻，有4個生肖仿佛受到命運的特別眷顧，有望在「大暑」過後迎來前所未有的好運，如同春天的花朵在陽光下綻放，不僅在事業上能夠突飛猛進，更在愛情中收獲滿滿的幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大暑後的生肖猴仿佛被智慧女神眷顧，他們的智慧如同夜空中最亮的星辰，照亮了前行的道路，這個時期將展現出過人的聰明才智，無論是工作還是生活中，都能夠憑藉敏銳的觀察力和判斷力捕捉到稍縱即逝的機遇，建議利用這段時間積極參與各種社交活動。在智慧的指引下，生肖猴的人們將勇往直前，攀登事業的高峰。

隨著大暑離去，生肖龍也將迎來一段和諧與穩定的時期，家庭和睦如同春風吹過，與伴侶和孩子間的關係更加融洽。在事業上，生肖龍也將迎來新的突破和發展，能夠憑藉自己的才華和努力抓住機遇，迅速崛起，在工作中取得優異的成績，獲得上司和同事的認可和讚賞。

大暑後的生肖虎仿佛被幸運之神眷顧，這個時期將展現出無比的勇氣和決心，勇敢追求自己的夢想和目標。無論是面對工作挑戰還是生活困難，生肖虎都能以積極樂觀的態度面對，憑藉實力和智慧克服一切困難，努力和堅持終將得到回報，不僅在事業上能夠取得顯著的成就，更在愛情中收獲滿滿幸福。

對於生肖豬來說，大暑後是一個情感與內心成長的重要階段，這個時期有機會找到心靈的平靜與安寧，可以專注於自我修養和內心的探索，學會放下過去的包袱和執念，以更加開放和包容的心態去面對生活中的挑戰和機遇，內心將變得更加堅韌和強大，為未來的生活奠定更加堅實的基礎。

延伸閱讀
不專心的孩子注意！　專家示警「少喝這個」：會更躁動
鳥不怕人、山友偷煮泡麵　作家談高山「3公害」
日台交流協會涉外室長訪吳春城　交流雙方高齡化及少子化問題

ET快訊
癌末女和前夫復婚　虛弱到無法說話...一周後離世
快訊／高雄焚化廠竄出「橘黃色硝酸濃煙」
新青安違規被拔　哀嘆「3優惠沒了」每月多還逾2萬
快訊／大象體操凱婷出車禍　演唱會緊急喊卡
可不可女店員「1特徵」大票驚搖頭！他秒拒：不敢買
獨／不甩駕照註銷！　82歲阿北出事了
快訊／下班注意！大雷雨再襲4縣市　慎防雷擊
獨／6年4520警因公傷殘！撫卹挨轟過少　警署說明10項死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

再撐6天！「4生肖」大暑一過就大轉運　事業起飛情場也得意

高雄突飄「詭異黃煙」民眾狂咳　環保局抓到元兇！最高開罰1500萬

女病患車禍頭部重創　延續母親大愛！兒忍悲同意器官捐贈

新竹學生升高中擠破頭　教育部規劃竹苗區「4年增49班」

和女友同居「卻和她要LINE」　男鄰居突問1句...OL喊毛

她初來生理期「2句話頂嘴阿嬤」！網超火一面倒挺：白目老巫婆

TPASS周年送「最高1.5萬元乘車金」！中獎名單出爐　明發送簡訊

根本猜不出他們在想你！土象默默關心太悶騷、風象的曖昧訊息很吃電波

北市「專用垃圾袋」環保嗎？　環保局：垃圾量少六成

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

再撐6天！「4生肖」大暑一過就大轉運　事業起飛情場也得意

高雄突飄「詭異黃煙」民眾狂咳　環保局抓到元兇！最高開罰1500萬

女病患車禍頭部重創　延續母親大愛！兒忍悲同意器官捐贈

新竹學生升高中擠破頭　教育部規劃竹苗區「4年增49班」

和女友同居「卻和她要LINE」　男鄰居突問1句...OL喊毛

她初來生理期「2句話頂嘴阿嬤」！網超火一面倒挺：白目老巫婆

TPASS周年送「最高1.5萬元乘車金」！中獎名單出爐　明發送簡訊

根本猜不出他們在想你！土象默默關心太悶騷、風象的曖昧訊息很吃電波

北市「專用垃圾袋」環保嗎？　環保局：垃圾量少六成

陳芳語打造AI分身！　「神還原本尊1事」她當場嚇傻

假理專「賺錢妙方」教投資虛擬貨幣　彰化青年痛失117萬

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

你認同嗎？脆友分享「獨旅5大優點」　直呼：不用看旅伴臉色超爽

雷軍19日舉行年度演講！　講述3年「小米造車」經歷

運輸公司欠繳國道通行費39萬　執行分署出「這1招」立馬繳清

台東翁外出迷途「忘了姓名和住址」　警護送返家

酒醉女大鬧社區　丟石砸窗還不夠！「胸器變凶器」暴力彈出來

七期傳已現單坪370萬新地王　豪宅一哥Q3將推摩天住宅應戰

新北菜園「儲水桶有雨傘節」農夫嚇破膽！　動保處傳授1招避免

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

病毒大爆發！　全家都中鏢

恐有3颱趕進度！　時間曝光

「只是好玩錄影片！」疑可不可女店員道歉

「長榮最正機師」曾是AKB48練習生！　自曝放棄出道內幕

男友綽號被叫「開瓶器」　她秒分手！真相爆噁

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

快訊／午後雨彈來了　大雷雨襲2縣市

小孩看診「補刀爸媽」　醫：有前途！但我該相信誰

更多熱門

相關新聞

買股月賺10萬！她想躺平遭婆婆嗆「後悔娶妳」

買股月賺10萬！她想躺平遭婆婆嗆「後悔娶妳」

許多人都希望能盡快財富自由，就可躺平享受生活。不過一名人妻分享表示，幸運繼承家裡的遺產，平均每月10萬收入，想躺平在家，結果卻被婆婆嗆沒出息、後悔讓兒子娶她，讓她相當難過。

三重警殉職「有千萬撫卹金」還募款？她揭內情

三重警殉職「有千萬撫卹金」還募款？她揭內情

被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結

被面試官瘋狂貶低！她「回擊1句」空氣瞬間凝結

目睹女童被打！他出聲制止...報警竟遭告強制罪

目睹女童被打！他出聲制止...報警竟遭告強制罪

懷孕出血沒收入！AA尪「狂討水電費」她超心寒

懷孕出血沒收入！AA尪「狂討水電費」她超心寒

關鍵字：

珊珊聊生肖大暑4生肖周刊王

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

病毒大爆發！　全家都中鏢

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面