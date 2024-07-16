再撐6天！「4生肖」大暑一過就大轉運　事業起飛情場也得意

▲4個生肖在大暑後將受到命運的特別眷顧。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

下週一（22日）是24節氣中的「大暑」，也是一年當中最炎熱的時刻。命理專欄「珊珊聊生肖」即點名，在這個季節交替的時刻，有4個生肖仿佛受到命運的特別眷顧，有望在「大暑」過後迎來前所未有的好運，如同春天的花朵在陽光下綻放，不僅在事業上能夠突飛猛進，更在愛情中收獲滿滿的幸福。

猴

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大暑後的生肖猴仿佛被智慧女神眷顧，他們的智慧如同夜空中最亮的星辰，照亮了前行的道路，這個時期將展現出過人的聰明才智，無論是工作還是生活中，都能夠憑藉敏銳的觀察力和判斷力捕捉到稍縱即逝的機遇，建議利用這段時間積極參與各種社交活動。在智慧的指引下，生肖猴的人們將勇往直前，攀登事業的高峰。

龍

隨著大暑離去，生肖龍也將迎來一段和諧與穩定的時期，家庭和睦如同春風吹過，與伴侶和孩子間的關係更加融洽。在事業上，生肖龍也將迎來新的突破和發展，能夠憑藉自己的才華和努力抓住機遇，迅速崛起，在工作中取得優異的成績，獲得上司和同事的認可和讚賞。

虎

大暑後的生肖虎仿佛被幸運之神眷顧，這個時期將展現出無比的勇氣和決心，勇敢追求自己的夢想和目標。無論是面對工作挑戰還是生活困難，生肖虎都能以積極樂觀的態度面對，憑藉實力和智慧克服一切困難，努力和堅持終將得到回報，不僅在事業上能夠取得顯著的成就，更在愛情中收獲滿滿幸福。

豬

對於生肖豬來說，大暑後是一個情感與內心成長的重要階段，這個時期有機會找到心靈的平靜與安寧，可以專注於自我修養和內心的探索，學會放下過去的包袱和執念，以更加開放和包容的心態去面對生活中的挑戰和機遇，內心將變得更加堅韌和強大，為未來的生活奠定更加堅實的基礎。

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