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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰繳給誰？柯文哲重申：是美國要給台灣保護費　再曝日本更焦慮

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣拿走美國所有晶片業務，若要美國提供保護，台灣應該付錢，一席話引發台灣各界擔憂；民眾黨主席柯文哲18日大酸，保護費是誰要給誰，台替美守在第一島鏈，「是他給我保護費！」且日本比台灣還要焦慮。

柯文哲18日中午赴攝影棚錄製網路節目《大大平評理》，會前被問到川普稱如果要美國提供保護，台灣應付「保護費」，柯文哲先是反問「保護費？是他付給我們，還是我們要付給他？」媒體補充川普要台灣付給美國，而行政院長卓榮泰也說願負更多責任。柯文哲則笑說，「我們守在第一島鏈，幫他（美國）擋在這裡，還要我們付給他（美國）？」

而《大大平評理》也於晚間8時在YouTube播出，節目中也談及川普「保護費」一事，柯文哲表示，川普本來就是一個不可預測的因素，不過還有好幾個月才投票。

柯文哲提及，依照自己對美國的了解，不管誰當總統，美國對中國的態度不會改變，因為自己實際去過美國，2023年還去了東岸跟西岸，訪6、7個智庫，從保守派到激進派，發現這是個共識，連紐約司機都會說「中國搶了我們的」。

至於美對台態度會不會改變？柯文哲認為，這就是台灣的問題，自己說過很多次，兩岸關係不是台灣海峽兩岸，兩岸關係是太平洋兩岸，沒有什麼叫兩岸問題，只有中美對抗架構下的台灣議題，所以台灣要思考怎麼在中美過招下找到平衡點；美中大致不會改變，但美國總統不同的時候，方法會不一樣，所以台灣還是要保持靈活應付。

柯文哲也稱，美國說要收「保護費」，「我說『保護費』是誰繳給誰？欸！我替他（美國）守在第一島鏈最關鍵位置，是他給我保護費！」一旁的平秀琳則補充道，現在川普沒有要守第一島鏈，而柯文哲透露，這樣日本會很緊張，選舉時去訪過美國、日本，發現日本不斷說「台灣有事日本有事」，發現日本比台灣還要焦慮。

「所以有一句話是這樣，天塌下來我們也不是最高的。」柯文哲笑說，日本比台灣還焦慮，自己原本覺得奇怪，後來發現是因為日本90％能源要通過台灣海峽。

此外，川普跟拜登對台灣態度是否不同？柯文哲表示「不一樣」，川普比較不可預測，拜登還是比較按牌理出牌，所以才叫「黑天鵝（黑天鵝事件，意指沒人能預測到的極端事件）」。而若川普當選，民進黨政府準備好了沒？柯文哲笑說，「他（川普）沒有當選，民進黨也沒準備啊！」

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