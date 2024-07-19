美議員：台灣數十年來自費軍購　相信「川普會堅定挺台」

▲川普日前聲稱台灣應該繳交保護費，引發國際輿論。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普日前宣稱，台灣應該向美國繳交保護費。對此，多位共和黨議員們表示，台灣是美國軍售的最大買家之一，也是華府盟友的完美典範，相信川普政府將繼續堅定挺台。

川普日前接受《彭博商業周刊》採訪時，被問及若當選將如何執行對台政策。他聲稱，台灣「確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」

對此，眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在回覆《中央社》提問時指出，「川普總統認為美國盟友應該在自我防衛中發揮重要作用，這是正確的。台灣是我們希望所有盟友成為的完美典範。他們一直是美國國防武器的最大買家之一。」

聯邦眾議員、「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也提到，台灣數十年來都是美國國防裝備的最大買家之一，而且都是使用台灣自己的金費購買，支持著美國企業與就業機會，「美國依然堅定支持台灣人民，我絲毫不懷疑，在川普政府下，這種支持也將持續下去。」

狄亞士巴拉特代表美國國會堅定支持「我們的民主盟友及夥伴台灣」，也提及台灣在維護印太地區和平、對抗中國方面發揮的重要作用。他正在推動為台灣等印太夥伴提供資金的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），以強化盟友防禦能力，促進區域穩定，並且支持美國國安利益。