川普槍擊最新畫面　他坐最佳視角「自戀3秒」錯過歷史性一刻

美國前總統川普13日造勢遇襲,他在關鍵時刻轉頭,驚險躲過子彈,僅右耳上緣擦傷,幸運逃過暗殺。根據最新曝光的現場影片,一名川粉坐在欣賞演說的「最佳視角」座位,卻突然轉過鏡頭「自拍」,因此錯過歷史性的一刻。

根據影片,這名支持者身穿川普背心,墨鏡也有美國國旗主題裝飾,坐在舞台右側前排。他起初把鏡頭拉近,拍攝川普解說圖表的樣子,卻突然又把鏡頭拉遠、轉過來自拍,就在這短短3秒鐘,現場爆出一連串槍聲,眾人紛紛驚慌趴地,尋求掩護。

網友們紛紛留言,「這可能是歷史性一刻的最佳角度,卻被一個自拍的傢伙毀了」、「該死的自戀狂,這可能是最好的角度」、「這傢伙真的選了最糟糕的時間自拍」、「真是把鏡頭從川普身上移開的好時機。」

