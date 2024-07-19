川普槍擊最新畫面　他坐最佳視角「自戀3秒」錯過歷史性一刻

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日造勢遇襲，他在關鍵時刻轉頭，驚險躲過子彈，僅右耳上緣擦傷，幸運逃過暗殺。根據最新曝光的現場影片，一名川粉坐在欣賞演說的「最佳視角」座位，卻突然轉過鏡頭「自拍」，因此錯過歷史性的一刻。

▲川粉自拍錯過歷史性一刻。（圖／翻攝X@hodgetwins）



根據影片，這名支持者身穿川普背心，墨鏡也有美國國旗主題裝飾，坐在舞台右側前排。他起初把鏡頭拉近，拍攝川普解說圖表的樣子，卻突然又把鏡頭拉遠、轉過來自拍，就在這短短3秒鐘，現場爆出一連串槍聲，眾人紛紛驚慌趴地，尋求掩護。

網友們紛紛留言，「這可能是歷史性一刻的最佳角度，卻被一個自拍的傢伙毀了」、「該死的自戀狂，這可能是最好的角度」、「這傢伙真的選了最糟糕的時間自拍」、「真是把鏡頭從川普身上移開的好時機。」