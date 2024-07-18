快訊／日本公寓突爆炸3人受傷　JR東日本停駛影響2萬人　

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本埼玉縣川口市一棟公寓的3樓18日晚間不明原因發生爆炸，房屋的水泥、玻璃因爆破而震飛，碎片甚至飛到一旁的道路上，而建築物也出現一個大洞。此外，因為爆炸處鄰近JR西川口站，導致JR東日本停駛安全檢查，影響約2萬人。

據《NHK》報導，川口市一處公寓於日本時間18日晚間8時30分發生爆炸。警消獲報到場後，立刻將火勢撲滅並搶救傷患，確定現場有3人受傷，均意識清醒，沒有生命危險，目前正在檢查是否有其他人受傷受困，詳細爆炸原因仍待釐清。

事故發生後，附近許多住戶的窗戶都被打破了。此外，事故公寓對面有一間超市，一名女員工表示，「我聽到一聲巨響，商店的窗戶同時都破了」，她坦言過去未經歷過這種事，「起初以為是一場大地震，我感到非常驚訝和害怕」。

另外，事故地點50公尺處的一間中式餐廳的窗戶碎裂，所幸顧客及員工都無人受傷。

一名用餐的顧客表示，「我聽到一聲像雷聲一樣的聲音，當時像地震一樣搖晃，我跑到餐廳外面，這是我第一次經歷類似事件，真的很嚇人。」