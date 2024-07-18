快訊／公股銀行夫妻檔「涉幫詐團洗錢」！海撈上億元　1收押1交保

▲公股銀行驚傳有夫妻行員遭詐團吸收，涉詐騙洗錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌、閔文昱／台北報導

某公股銀行的郭姓男子和黃姓妻子，涉嫌協助詐騙集團洗錢，並利用詐騙集團成立的人頭公司將犯罪所得轉化為虛擬貨幣，再變更為合法現金，據檢警估計，該對夫妻可能獲利逾新台幣1億元。桃園地檢署的複訊後，夫妻二人因涉及加重詐欺取財、洗錢及組織犯罪等罪嫌，已向桃園地院聲請羈押。法官稍早裁定將郭男收押並禁止接見、通信，而黃女則因剛產下嬰兒，以20萬元交保候傳。

據了解，郭男和黃女夫妻在台北市同一家公股銀行的兩個分行任職，2人加入網路的虛擬貨幣群組後，被詐騙集團成員發現銀行員身分，因此進一步將他們吸收加入詐騙集團，之後再透過負責放款的郭男找尋客戶貸款，並投資詐騙集團的虛擬貨幣。

另外，夫妻倆也將詐騙集團的所得現金轉換為虛擬貨幣，再透過他們找來的人頭開設的公司，將該虛擬貨幣轉換成合法現金。檢方估計，夫妻倆至少獲利新台幣一億元以上，但實際金額仍在進一步調查中。

▲桃院裁定夫收押、妻交保。（圖／記者沈繼昌攝）

郭男在訊問後否認犯行，但根據證據，法院認為他確實涉及詐欺贓款輾轉匯入人頭公司的相關帳戶。由於案件尚有與被告熟識的相關人員未遭收押，且涉及不同專業人士規避金融機構的監管，法院認為有勾串之虞，同時考量該案被害人多達數十人，涉及的詐欺金額高，以及郭男在此案中具有主導性，法院裁定將郭男收押並禁止接見、通信。

至於黃女，雖然她在訊問後也否認犯行，但根據證據，法院認為她確實涉及詐欺贓款輾轉匯入人頭公司的相關帳戶，但考量到黃女在該案的共犯結構中較不具主導性，且她的小孩年幼，法院裁定她以新台幣20萬元交保，並不得與相關共犯、證人接觸。