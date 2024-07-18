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社會 社會焦點 保障人權

杜秉澄爆徐巧芯「3件事」遭特別安檢　北所反擊：空泛指摘

▲▼劉向婕的丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲杜秉澄（黃衣）自認因爆料徐巧芯的事情，遭受不公平對待，台北看守所說明澄清。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，因涉嫌詐欺洗錢2700萬元遭起訴，杜秉澄17日在法院開庭時，兩度激動表示自己先前說出關於徐巧芯的潛艦聲紋、收回扣、內線交易等事後，回看守所遭到不公允、違反人權的「特別安檢」，也一併在17日被送到台北地院接受法官訊問；北所18日正式說明，表示依法安檢、關懷被告情緒，希望不要「空泛指摘，斲傷矯正同仁恪遵本份之辛勞」。

劉向婕、杜秉澄夫妻及友人林于倫因涉及詐欺案，從3月間遭檢察官聲押禁見獲准後，7月17日遭起訴移送法院調查是否有繼續羈押必要，結果僅林于倫獲交保50萬元，劉、杜都被裁定收押禁見3個月，2人深夜回到看守所時情緒都算平穩。

不過在17日法院開庭時，杜秉澄一拿到發言用的麥克風，就激動顫抖地表示，他有人身安全及司法權的問題，情況非常嚴重，怕不說會來不及。杜秉澄表示，他在先前偵查中羈押庭時，說出關於徐巧芯的3件事，包括潛艦聲紋、收受回扣或賄賂（杜男說抱歉，無法用一個確切的詞來形容）、內線交易等，事後他在台北看守所，就受到監獄人員、主管的「特別安檢 」。

杜秉澄說，被獄方詢問「出庭說了什麼？有沒有多說什麼？說了什麼不該說的？」另外還有人搜舍房，杜秉澄認為這些行為很不公允、違反人權，疑似有人打電話通知，導致他中午吃飯時被叫出去做特別安檢，認為這些調查「很明顯是一些相關壓力在操作、運作」。

因為杜秉澄雖然對檢察官起訴的詐欺洗錢等都認罪，卻又說：「我沒施用詐術，是他人導致我犯罪」，說法自相矛盾，被法官裁定收押禁見後，杜秉澄再次抱怨：「檢察官打電話到看守所這樣搞，為什麼都沒人在意！」

對於杜秉澄公開聲稱遭不公平對待，檢察官當庭反駁指出，任何單位要提訊杜秉澄，都必須經過承辦檢察官同意，檢察官不需要另外打電話指示詢問。而台北看守所也在18日發布新聞稿說明。

北所指出，為維護所內秩序，保障人員安全，均按《羈押法》第12條及16條規定落實對收容人身體、舍房等活動區域進行安全檢查，杜絕違禁物品流入，檢查對象涵括所有收容人一體適用，絕無針對特定人士之情事。

此外，值勤同仁本於管理需要針對出庭還押之被告，原會關注其在外期間所遇情狀，以掌握情緒變化，如具輔導需求方能及時轉介心社人員關懷，避免脫序行為發生。

北所最後指出，收容人對於北所各類管教作為有所質疑，均可循正式申訴管道、外部視察人員或司法程序進行救濟維護自身權益，而非空泛指摘，斲傷矯正同仁恪遵本份之辛勞。

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