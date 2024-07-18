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社會 社會焦點 保障人權

「已完成周邊店家鄰損和解」　豐邑：非常主動積極溝通

▲▼大有可為與豐邑針對鄰損進行討論。（圖／豐邑機構提供）

▲豐邑機構表示，非常有誠意且積極的與社區討論鄰損修復以及相關賠償。（圖／豐邑機構提供）

記者陳凱力／新竹報導

竹北天坑受災社區「大有可為」管委會在昨日地檢署起訴縣長楊文科、前工務處長江良淵及豐邑機構多位高層後發出聲明，除了感謝檢察官公正無私也提出相關訴求，對此豐邑機構今日也做出回應。

大有可為管委會提出，包含520地號建築物交由台北市土木技師公會做相關審查，並依照專家建議立即進行補強、周遭道路的地質問題亟需改良，進行全面的地質檢測與改良工程，確保所有居民的行車及行人安全，最後還要求豐邑建設另提撥一筆公共安全基金，用於將來可能出現的突發事件的緊急應對，以及對受影響居民和社區的補償基金。

之後也有住戶出面向記者表示，社區的公設如花圃、騎樓裂縫越來越大，地面下沉感越來越重等疑慮。

豐邑機構今日表示，自112年10月起至今，針對大有可為社區總共進行18次的社區拜訪，雖然歷經幾位主委的更動，但還是非常主動積極地跟社區溝通，其中也多次主動提出社區鄰損修繕討論，表達公司希望協商的善意，並完成與周邊所有店家營業損失的賠償和解，以及持續進行鄰近其他社區的鄰損會勘和修繕。

豐邑說，莊敬六街與勝利二路社區，已於今年3月份進行公設及住戶鄰損協商，目前有登記鄰損的住戶約3成多，其中已經完成約75%的會勘，並陸續安排施工；為讓居民更安心，豐邑自5月份起邀請專業技師於社區駐點，免費提供居民全方位的建物安全諮詢服務。

豐邑解釋，公設鄰損部分於6月底收到社區提供的公設鄰損資料後，已經立即派員會同社區進行現勘，並且於現勘全面完成後會在第一時間和社區開會討論後續權責問題以及修繕處理的執行方式。

豐邑強調，居民最擔心，也是豐邑最看重的安全問題，0403地震後也隨即派員前往大有可為社區進行健檢，雖遭婉拒，但仍持續和社區溝通。即便搶險過後，至今停工超過一年的期間，仍然持續進行道路周邊全面的監測，以及委由超過三家的鑑定單位，包括居民指定的鑑定單位進行鑑定，檢測結果也是安全無虞，時至今日仍持續安排透地雷達進行掃描及建物監測，並交由住戶指定技師進行判讀，確認安全無虞。

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