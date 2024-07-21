一句「沒帶水只帶手榴彈」害班機延誤2小時　無聊男可能下場曝

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

台灣虎航一架今日上午9點45預定飛往琉球的航班，一名沈姓男子在登機時，空姐幫他放置行李時詢問「有帶水嗎？」，沈男竟稱「沒帶水但有帶手榴彈」，嚇壞空姐，機組人員緊急報警。航空警察隊也上飛機將這名旅客帶走，並讓全部乘客下機重新檢查客艙和行李，後來證明只是虛驚一場，但整台飛機100多名乘客行程都因此延誤2小時。

▲航警登上飛機，清查有無可疑物品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

航空警察局高雄分局表示，21日上午9時40分員警接獲台勤員工報案稱：「IT-288班機(高雄-沖繩)有一名沈姓旅客，在機艙內於空服員幫忙置放手提行李時，空服員問渠有無攜帶水，旅客稱行李內沒有水，但有手榴彈。」

▲乘客重新登機，但已延誤2小時。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

分局接獲報案後，經由航空公司評估研判，結果「有飛安疑慮」，立即進行航機爆裂物緊急應變處理，包括（一）旅客及機組人員下機重新安檢。（二）由安檢人員上機執行清艙檢查。（三）託運行李卸下重新安檢。

警方表示，雖然事後證實為虛驚一場，原班機旅客於11時11分重新登機，班機因此延誤近2個小時，男子也因違反民用航空法移送高雄地檢署偵辦。

依據民用航空法第105條：未指定犯人向公務員、民用航空事業犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。警方再次呼籲民眾，千萬不要開這種「詐」彈玩笑，不但旅遊行程可能報銷，而且還要吃上官司。