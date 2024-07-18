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社會 社會焦點 保障人權

賓士狂徒「桃機拒檢撞警車」落網了！　閃13槍逃逸身分曝光

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園國際機場第二航廈航站北路16日深夜傳出槍響，警方盤查一台違規停放的賓士車時，聞到車內傳來濃厚的塑膠味，不料，對方竟拒絕下車並猛踩油門加速逃離，警方連開13槍制止，但賓士車衝撞車輛後逃逸，稍早賓士車駕駛到案了。

▲桃園國際機場日前傳出槍響，賓士撞警車逃逸狂徒落網了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園國際機場日前傳出槍響，賓士撞警車逃逸狂徒落網了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

回顧整起事發經過，警方16日深夜10時30分在桃園機場第二航廈航站北路盤查一台違規的租賃賓士車，駕駛搖下車窗後，員警馬上聞到濃厚的塑膠味，而駕駛疑似在車上拉K，或車上持有K毒，擔心被查獲，當場拒檢並加速逃離。

警方隨即調閱附近監視器畫面，發現賓士車停在航站南路上的公務停車格中，隨即通報線上警力支援進行第二次盤查，不料，賓士車駕駛見狀，立即加速衝撞警車、附近自小客車逃逸，現場警力見狀，隨即連開13槍制止。

▲桃園國際機場日前傳出槍響，賓士撞警車逃逸狂徒落網了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

案發後警方隨即成立專案小組偵查，在桃園市大園區尋獲犯案的賓士車，經鑑識人員比對後，確認駕駛身分為台中地檢署、台中地方法院發布在案的汪姓傷害、詐欺通緝犯。

而汪男逃逸過程中多處設有斷點、四處藏匿，最後於17日晚間8時28分在台中市南區興大路一帶遭警方查獲。初步調查，事發當時汪男是與友人要到機場接朋友，由同行友人進入航廈接機，他在車上等待時疑似在車上拉K，或是車上放有K毒，見到員警盤查才會驚慌逃逸，訊後被依妨害公務、公共危險、毀損、毒品等罪名移送桃園地方檢察署偵辦。

▲一輛租賃賓士跑車昨晚在桃園機場第二航廈違停被航警攔查，但駕駛拒絕下車且衝撞警方逃逸（圖／記者沈繼昌翻攝）

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