命運多舛的檳榔攤！遭開車衝撞又爆槍響　1男腹部中彈送醫

▲檳榔攤11日先遭他人開車衝撞後，18日又驚傳槍響，導致1人受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市新興區忠孝一路上的檳榔攤11日先遭他人開車衝撞，造成檳榔西施受傷，今(18日)凌晨4時15分又驚傳槍響，劉姓男子(27歲)遭開槍中彈，警方獲報後逮捕犯嫌陳姓男子(31歲)，全案依違反槍砲彈藥管制條例與殺人未遂等罪積極查處。

初步了解，該檳榔攤因老闆與他人有金錢糾紛，11日遭他人開車衝撞，當時正在上班的26歲蘇姓女子遭衝撞成傷，所幸送醫救治後並無大礙，警方帶回肇事車輛車主46歲范男，他聲稱將車輛借給19歲鄭男使用。

▲當時正在上班的檳榔西施遭撞傷，所幸並無大礙。（圖／記者賴文萱翻攝）



湊巧的是，今(18日)凌晨4時15分發生的槍擊案，也在這家檳榔攤，警方調查，緣由是本周陳男與劉男等人到酒店喝酒，過程中雙方發生口角衝突，不歡而散，事後陳男為了與劉男談判，向認識的檳榔攤員工借了鑰匙使用該處。

當時陳男帶了3名友人、劉男帶2名友人，現場一共7人進行調解，不料過程中陳男一言不合，持預藏手槍朝劉男腹部射擊後便逃逸，劉的2名友人急忙開車載到醫院救治後離去。

▲嫌犯陳男正好認識該檳榔攤其中一名員工，便借了鑰匙使用該處談判。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）



警方獲報後立即調閱監視器以車追人，迅速於2小時內緝獲陳男，並起獲涉案槍枝1把、子彈5顆等，全案依違反槍砲彈藥管制條例與殺人未遂等罪積極查處，陳的3名友人則列為關係人，將傳喚到案說明。而本案與11日的衝撞案，兩者並無關連。

新興分局強調，對於任何暴力滋事案件定會積極查處，並透過科技偵查手段追查槍械供給流向及來源，防制槍擊案件發生，另本分局將透過持續性擴大臨檢遏止不法事件，以淨化社會治安，共維安全生活環境。

▲警方緝獲陳男，並起獲涉案槍枝1把、子彈5顆等。