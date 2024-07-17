繼BMW後！　奧迪、賓士也將「退出中國價格戰」止血

▲賓士E-Class。（圖／翻攝自微博／梅賽德斯-奔馳）

記者廖翊慈／綜合報導

BMW、賓士、奧迪（BBA）三大豪華車品牌近日相繼宣布退出中國汽車市場的價格戰，引發業界廣泛關注。相關數據顯示，BMW與賓士上半年在中國市場的交車量分別下滑4.2%和6%左右。這場價格戰讓豪車品牌決定不「卷」了。

據《金融界》報導，在過去的一段時間裡，BBA三大品牌為了搶佔市場份額，不惜採取大幅降價的策略，然而，這場價格戰不僅未能有效提升銷量，反而導致了利潤的大幅下滑。面對這一局面，BMW率先宣布退出價格戰，表示將在下半年專注於業務質量，支持經銷商穩紮穩打。緊跟在後，賓士和奧迪也傳出類似消息。

相關資料顯示，BMW已經開始調整價格，其多個熱銷車型如X1、X3、5系列和X5的售價分別上調5000至20000元不等（人民幣，下同）。雖然賓士和奧迪尚未正式宣布，但根據銷售人員透露，價格上調已經在計畫之中。這場價格戰的退潮，無疑將重塑豪華車市場的競爭格局。

▲奧迪代言人劉德華。（圖／翻攝自微博／奧迪）

報導指出，價格戰的結束不僅影響消費者，對經銷商來說更是一個重大轉折。在價格戰期間，經銷商承受了巨大的壓力。以賓士C級車型為例，據悉每售出一輛車，經銷商就要虧損7萬元。這種不可持續的經營狀況，迫使品牌方必須重新考慮其市場策略。

BMW已經開始向經銷商提供涵蓋多個業務環節的官方補貼，以緩解短期壓力。賓士則調整了銷售策略，包括提高分期利率和延長提前還款期限。這些措施旨在幫助經銷商度過難關，同時也反映了品牌方對長期健康發展的重視。

價格戰的退出標誌著豪華車市場進入了一個新的發展階段。在這個階段中，品牌、產品品質和服務將成為競爭的核心。消費者可能面臨短期內價格上漲的情況，但從長遠來看，這種轉變有利於整個產業的良性發展。隨著市場逐漸回歸理性，豪華車品牌將更重視提升產品價值和使用者體驗，而不是單純地依靠價格戰來吸引消費者。

文末指出，這次BBA三大豪華品牌集體退出價格戰，無疑是中國汽車市場的重要轉捩點。它不僅反映了豪華車市場的競爭策略變化，也預示著整個汽車產業可能迎來新的發展機會。