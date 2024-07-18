英短貓「等門6hrs」離家　警鷹眼超犀利！監視器發現超迷你身影

記者許權毅／台中報導

台中市一名林小姐飼養一隻英國短毛貓「Mini」，貓咪卻在4日晚間被誤關在門外，Mini在門外等了6小時「放棄了」，跑到附近躲藏。林小姐一早驚覺Mini不見了，嚇得報警協尋，沒想到警方真的從監視畫面發現，Mini出現在大路口、3C用品店門出沒，立即帶著林小姐一同前往搜尋，成功將Mini從木棧板下救出，讓人貓團圓。

▲台中一名林小姐愛貓Mini失蹤，警方先利用監視器幫忙找尋到身影，再一同協助「救貓」。（圖／記者許權毅翻攝）



林小姐所飼養的「三花英國短毛貓」身價不菲，以目前行情一隻幼貓可能要3萬至6萬不等才能「當奴才」，但英短模樣圓滾滾、適應力強等特質，都讓許多民眾相當喜愛。

▲▼警方展現鷹眼功力，從監視器的廣角畫面中，發現Mini的小小身影。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局5日一早接獲林小姐報案指稱，自己以為愛貓「Mini」有跟進家門，卻發現牠等門6小時後，朝外頭大馬路跑去。經警方調閱路口監視器，發現Mini的身影在一家3C用品店奔跑，最後鑽進一處木棧板下方。

員警立刻帶著林小姐前往現場，拿出肉泥、零食以及逗貓棒前往，另一名員警則用長桿驅趕，就在大太陽底下費了一番功夫，終於順利抱出Mini，看見愛貓一臉「本宮沒事，但你們救駕來遲」的表情，讓眾人感到有趣，也放下一個緊張的心。

警察任務包山包海，暖心之舉再添一件，實在溫馨，進一步提升了警察的優質形象。第一分局呼籲，根據動物保護法規定，飼主應向直轄市、縣（市）主管機關或其委託之民間機構、團體辦理寵物登記並植入晶片，以便寵物不慎走失時能有機會重回主人懷抱。