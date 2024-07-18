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狼師案北市府「很多該做沒做」　教育部翻規定證實當年可停職

▲▼教育部次長張廖萬堅出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲教育部次長張廖萬堅出席「行政院會後記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長之子毛畯珅，涉性侵學童案持續延燒。教育部次長張廖萬堅18日於院會後記者會說，台北市政府在程序跟調查上，「有很多應該做但沒有做」；就停職一事來說，教育部在110年時函知地方政府「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」，當中就規定，在司法調查期間，未具教師身份之教保員與助理教保員，提經學校所屬縣市政府主管機關性平會或認定委員會決議後，可以命該教保員請假或暫時離開校園，以維幼兒權益。

教育部次長張廖萬堅說，此事件在了解過程中，不管是台北市政府發布的新聞稿或是家長陳情新聞的相關描述，「確實發現台北市政府在程序跟調查上，有很多應該做但沒有做的部分」。

張廖萬堅指出，這個案件是疑似性侵，這種重大案件坦白講，身為第一線地方主管機關就應該提高警覺，尤其是幼兒的表達能力不清，在調查方面可以用更多元方式。

張廖萬堅表示，就目前教育局公開的資訊跟新聞稿，似乎都沒有提到，教育部在112年3月公布，把調查幼兒性侵案的性平事件回歸到《教保服務人員條例》修正裡面，在111年7月發生第一件案件時，《教保服務人員條例》雖然沒有修，但仍然受到《兒少權法》的管轄。

張廖萬堅指出，教育部在110年，也就是在家長講的第一件案發生前，就函知直轄市跟縣市政府，「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」裡面，特別針對幼兒園發生疑似幼兒遭受侵害事件通報的處理程序，裡面很明確規定，第一，要做法定通報跟校安通報，24小時內要向直轄市及縣市政府的社政單位跟校政單位通報，也就是社會局跟教育局。

第二，要啟動危機處理機制，結合相關工作網絡，包括社工、醫療、家防中心的介入，進一步釐清案情並給予幼兒跟家長進一步的協助。第三，經過這些程序介入、做實質調查後，該移送司法的移送司法，該做行政處分的要做行政處分。

「譬如當時外界爭議，為什麼不能暫時停職？事實上，在110年的辦法裡面，就告訴地方政府是可以暫時停職的。」張廖萬堅說，程序就是在司法調查期間，未具教師身份之教保員與助理教保員，提經學校直轄縣市政府主管機關性平會或認定委員會的決議，可以命該教保服務人員請假或暫時離開校園現場，並靜候調查，以維護幼兒權益。

張廖萬堅說，在這案件上，只看到教育局說這不足以提列立案，「事實上，剛剛提到的三個程序，最後要有一個結案備查，這也是為什麼家長說一直得不到這件事情調查的過程」。

張廖萬堅強調，結案後不管有沒有成案、有沒有送司法調查或做行政處分，應該都有一個結案調查，讓幼兒園事件處理完後應該申報社政及教育主管機關備查，這是整個處理的程序。

「卓院長昨天也提到，發生這種事情大家都非常痛心，公權力的延伸非常重要，也是這樣子能保障人民合法權利，讓社會知道真相跟善惡分際。」張廖萬堅說，這案件過程，地方政府有沒有善盡責任調查，這是本案非常重要的重點，這部分教育部會進一步再跟台北市教育局釐清，他們在當時做行政作為時，是不是有法令認識不足，「規定都相當清楚、他們也有收到相關函件」。

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