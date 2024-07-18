經濟發展委員會3決議　卓榮泰：引進3到4兆資金投資重大產業

▲行政院長卓榮泰出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會18日舉行首次會議，確認組織架構章程與設置要點等。行政院長卓榮泰會後也親自出席記者會，他表示，今天通過了3項決議，兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心以及確認國家人才競爭躍升方案等。卓說，為了達成目標，法規的鬆綁將是未來重要一環，除了行政院要研議詳盡計畫修法、訂法外，也希望能夠透過立法院的協助。

卓榮泰說，對於經濟發展委員會的架構，會在未來每一季至少召開一次。一開始會要求用比較高的頻率，會在7、9、11月，召開三次經濟發展委員會；8月份會召開第一次經濟發展委員會的顧問會議，把初步討論結果交給顧問會議的專家學者，給政府更多的意見，也指引出未來召開會議需要注意的工作。

卓榮泰指出，今天獲得幾項決議，第一，通過兆元投資國家發展方案，初步希望目標引進3到4兆的國內外資金，投資在台灣的重大建設與重要產業。未來行政院也會以跨部會合作的方式，設立法規調適的單一窗口，也設立相關平台，加速進行大投資台灣計畫。

第二，要打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心。金管會會從現在的優勢、限制進行分析，目的是讓台灣的資金能盡速流通、運用更有彈性，創造更大更多的經濟福祉，落實普惠金融、綠色金融是今天討論重點之一。

第三，決定了國家人才競爭躍升方案，要以最高的標準育才、留才、攬才，多面向向社會提出各種意見，整合能量，培育所需要的AI人才，在未來我們要培育20萬AI相關人才，也要引入12萬的優秀人才，加強國家競爭力。

卓榮泰說，國人跟學界、產業界都很關心今天的議題，政府也很願意用最具體的方式跟態度回應。為了達到以上幾項工作目標跟計畫，有若干配套計畫跟措施都面臨法令限制，所以法規的鬆綁是未來重要的一環。這除了行政院會研議詳盡計畫，修法、訂法外，也希望能夠透過立法院的協助，能儘速用最快速度達到功能。

「行政院經濟發展委員會是在一個新的時代必須要有新的作為。」卓榮泰說，在資訊多元的時代，科技非常快速進步，但是政府不僅要經濟發展，也要社會文明，更需要團結一致，「所以我希望結合公私部門跟眾人力量，讓政府跟民間再次充分合作廣徵意見充分討論，更能夠通過跨域合作，利用創新行動達到目標」。