擴大國際攬才　國發會要吸納work from home「數位牧民」來台

▲行政院長卓榮泰出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會18日舉行首次會議，在國家人才競爭躍升方案部分，國發會主委劉鏡清說，未來除了補足人力缺口外，也會考量運用科技方式提升生產力、降低人力需求；另外，也會積極吸取work from home的「數位牧民」，放寬這些人來台灣做work from home的基地，「希望能在每10萬人裡能留下1萬人進來」，協助台灣未來的發展跟經濟，帶進更多人才。

行政院長卓榮泰指出，行政院經濟發展委員會首次會議決定了「國家人才競爭躍升方案」，要以最高的標準育才、留才、攬才，多面向向社會提出各種意見，整合能量，培育所需要的AI人才。卓說，在未來，要培育20萬AI相關人才、也要引入12萬的優秀人才，加強國家競爭力。

針對攬才的部分，劉鏡清說，這幾年人力需求變大，也了解到社會需求，透過模型找到2028年跟2030年的缺口，這兩個缺口用兩個方式補足，不是只看人夠不夠，還有能否降低人力需求的問題，也就是提升生產力。

劉鏡清說，未來不但有AI運用降低人力需求，提升人均產值與勞動生產力外，還有增加人力的需求，希望把國家人才的競爭力往上拉，讓人文社會底蘊跟數位能力同時能躍進。劉強調，數位運用是未來的一切人才基礎，也會大幅吸引國外人才進來。

劉鏡清指出，在吸引國外人才進來的部分，跟過去不一樣的是，過去只有法令鬆綁，這次是比較了7、8個國家的競爭優勢，因為每個國家都在吸引人才，希望台灣的競爭力是優於這些國家，會盡快修法送立法院核定實施。

此外，劉鏡清也特別提到，最近也在吸取所謂的「數位牧民」。目前全球估計有3500萬人是work from home，這些人都是一些比較數位的人才，希望放寬這些人來台灣做work from home的基地，「希望能在每10萬人裡能留下1萬人進來」，協助台灣未來的發展跟經濟，希望帶進更多人才。