引導保險業回台投資　國發會：盼用3.27兆創造10兆效益

▲國發會主委劉鏡清出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會18日舉行首次會議，會中通過兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心以及確認國家人才競爭躍升方案等。針對兆元投資國家方案，國發會主委劉鏡清說明，整個保險業在海外的資金大概是22兆，目前可運用的約3.27兆，「希望利用這3.27兆創造10兆的效益」。

劉鏡清說，本來在院長指導下就希望上任100天可以提出對得起國人、振奮國人的方案，所以國發會發展多個方案，其中一個是「大投資台灣方案」，有四大投資，第一個是資金大投資，透過資金的運作振興經濟；第二個是產業大投資，讓產業變得更好更均衡；第三個是社會大投資，讓社會更好、福利更好；第四個是人才大投資。

劉鏡清指出，基於四大投資方案規劃有兆元投資國家發展方案、設置亞太資產管理中心，這兩個方案由金管會、國發會分別提出。另外，人才大投資部分是由國發會負責。

在兆元大投資方案部分，劉鏡清說，因為保險業有非常多的充裕資金，這幾年剛好遇到利差過大、匯率變動大，造成海外投資不穩定，因此保險業者很希望有一些國內安全的投資標的，於是促成雙方合作意願。

劉鏡清指出，跟過去不一樣的是，過去是政府訂定法令等業者過來，這次是主動找業者談需求跟想法，主要八大公股行庫也一致支持，希望很快就有標的可以投資，所以有了業者的承諾後，政府也承諾會協助。

劉鏡清強調，這次不一樣的地方是，業者可以提案、政府可以提案，雙方可以利用這樣的案件往前走。舉例來說，有業者提到，換水管需要大量資金，若透過保險業者近來，可以很快速換水管、減少漏水率，政府資金壓力也比較低，用租用的方式來做；比如蓋停車場，可以把停車場賣回給業者再租回來，就可以拿到資金再蓋停車場，整個資金的運用會非常有彈性。

劉鏡清說，從保險業最安全的資金角度來看，整個現在海外的資金大概是22兆，目前可運用的約3.27兆，「希望利用這3.27兆創造10兆的效益」，整個平台會參考國外業界做法，國際間常用的做法叫「COE卓越運作中心」的模式，導入到政府作業，讓運作更有效率。