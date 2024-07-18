泰夫妻相愛70年　丈夫過世！妻哭求「最後擁抱」病重亡

▲這對夫妻相愛70年，感情非常好。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國武里南府一對老夫妻相愛70年，養育3名兒子和3名女兒，感情非常好。然而就在12日上午，90歲丈夫普拉姆（Pram Kleerim）過世，89歲妻子哭求讓她最後一次擁抱丈夫，時隔2小時之後病情惡化去世。

Khaosod English報導，90歲的普拉姆與89歲妻子賈姆瓏（Jamlong Kleerim）深愛對方，兩人之間總有說不完的話。前陣子賈姆瓏病重住院接受治療，普拉姆非常想留在醫院陪伴，但孩子們相當反對，因為他的身體很虛弱。

時隔3日，賈姆瓏終於出院返家，普拉姆看到愛妻回來感到非常高興，兩人手牽手坐著聊天，不斷關心對方。考量到兩人的身體狀況，家人們決定讓他們分開睡，賈姆瓏睡房間、普拉姆睡在房外。

然而在7月12日上午9時5分，當時在房外的普拉姆過世，當家人們告知賈姆瓏此事時，她流著眼淚要求最後一次擁抱丈夫之後才要回房間。時隔2小時多，賈姆瓏的病情在上午11時30分左右惡化，呼吸困難，並於11時35分去世。

孩子們得知消息後感到難過悲傷，但對於父母在同一天離開，心中也有些許安慰，深信兩人是結伴到天堂。家屬已於13日為他們舉辦葬禮，棺材並排放置，許多村民聽聞消息後前來參加葬禮。