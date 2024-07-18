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曼谷6死酒店超邪門！曾發生「5大詭案」　四面佛也擋不住煞氣

▲▼泰國曼谷四面佛君悅大飯店6死事件。（圖／路透社）

▲泰國曼谷愛侶灣君悅酒店發生震驚全球的6死事件。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

泰國位於四面佛旁的知名酒店曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok），16日傳出6名越南裔人士遭到毒殺事件，引起觀光客譁然，然而這已非該酒店與四面佛周遭首次出現邪門事件。儘管該酒店為了鎮壓「陰氣」，在門前設立了四面佛佛像，但仍發生多起弔詭事件，包含遭到炸彈襲擊、汽車失控衝撞神壇等。

針對此次6人陳屍飯店事件，泰國警方初步判斷，為其中一名死者因債務問題毒殺其餘5人後再自殺。6人身上皆無明顯外傷，屋內有透過客房服務點餐的食物，但是送到房內後皆未食用，死者們疑似只有使用2個非飯店提供的水壺飲用不明茶水。警方初步在水杯與水壺驗出氰化物，但是毒性比氰化物更強。

▲▼曼谷四面佛君悅大飯店6死事件，泰國總理到場視察。（圖／路透社）

▲泰國總理賽塔緊急前往現場了解案情。（圖／路透社）

儘管案情已逐漸明朗，但在飯店內發生一次6死的案件仍使得當地民眾與觀光客人心惶惶。事實上，這已非曼谷愛侶灣君悅酒店與周遭景點第一次發生邪門事件。早在1950年代飯店建造時，就頻頻傳出死傷事故，最後為了鎮壓邪氣，設置了四面佛佛像，也意外成為外國旅客到訪的熱門景點之一，但是直到2006年起，卻又開始陸續出現多起動盪。

▲▼曼谷6死酒店超邪門！曾發生「5大詭案」。（圖／記者王佩翊製圖）

2006年：一名精神不穩定的27歲男子使用鐵鎚砸毀四面佛的原始雕像，隨後被目擊的街道清潔工追趕攻擊，當場被打死。

2010年：泰國2010年發生一系列的反政府示威遊行，位於四面佛與曼谷愛侶灣君悅酒店對面的百貨公司CentralWorld同年5月19日遭示威者縱火，當局派出900名士兵與警員護送消防員到場救火。然而大火依舊狂燒1個晚上，幾乎三分之一都被燒毀。

2015年：四面佛周遭發生「2015年曼谷爆炸案」，該起恐怖攻擊一共造成20人死亡、125人受傷。一名隸屬於土耳其極端民族主義恐怖組織「灰狼」的28歲新疆維吾爾族男子在四面佛前的路口投擲炸彈。犯案動機為不滿泰國政府將境內多名維吾爾族偷渡人士遣返回新疆，而非讓他們前往土耳其。

2016年：一輛汽車突然衝進四面佛廟，導致7名信徒受傷。經調查排除恐怖襲擊的可能性，駕駛是因中風失去控制而導致事故。

2024年：6名越南裔人士陳屍曼谷愛侶灣君悅酒店502號客房。

 
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