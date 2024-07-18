高雄人衝了！台鋁影城7／26正式開幕　首3日看電影買1送1

▲台鋁影城7月26日正式開幕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

「MLD台鋁影城」重新回歸，目前試營運中，搶攻暑假檔期，影城宣布將於7月26日正式開幕，首三日購票買1送1，此外還有期間限定，三人只要888元就能看電影享美食，加入會員還有機會抽中免費看電影6個月超狂優惠。

台鋁影城將在7月26日迎來正式開幕，開幕首三日也推出一系列優惠，第一重當然是電影280元買1送1活動，每日限量100名。第二重推出888元的開幕雙人套票，除了有2張電影票外，再加贈1張單人電影票，共可拿到3張電影票，其中包含飲料2杯、星級手工吉拿棒及招牌熱狗堡二擇一，以及酥脆炸物雙拼一份，總市價達到1440元。

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▲台鋁影城開幕期間享優惠，首三日看電影買一送一 。（圖／記者許宥孺翻攝）

第三重，在開幕期間購買電影票並加入影城會員，即可參與會員專屬幸運轉盤活動，有機會獲得包括價值超過3000元以上的6個月免費觀影券、免費電影票、狂一鍋套餐兌換券、青花驕兌換券及其他各品牌的實用好禮。

因應暑假來臨，影城也規劃了文化幣優惠、Linepay回饋等觀影方案。自7月29日起，持文化幣購票，290元即可享有一張電影票、可樂及爆米花各一份，比起單人套餐現省40元。使用LINE Pay購票及購買餐點累積滿300元，即可現折60元。