真的抄水表！網傳高雄「黑帽怪客」豪宅門前偷密碼　驚揭真相曝

▲網友擔心監視器當中拍下的黑帽男行徑相當詭異 。（圖／警方提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區赤西五街一排透天住宅，近日遭到一名身穿黑色連帽上衣的男子盯上，該男子在民宅前東張西望，手裡拿著類似遙控器的物品，對著住家大門旁的機器按來按去，詭異行徑全被監視器拍下。一名住戶非常擔心，不但去報案還po在網路上「該男子曾按電鈴，並拿著一個不像手機的物品，待了三分鐘後，又跑到他們家隔壁，做出相同的動作」。不過現在真相大白。

該區的住戶在網路上發文表示，他們的監視器拍下該名男子疑似使用鐵捲門掃描器，偵測門禁系統的頻率，企圖闖空門行竊。同一排的住戶也都遇到類似情形，讓人擔心是不是「黑帽怪客」盯上高雄透天住宅 手持掃描器企圖解鎖鐵捲門，該排透天厝的外觀看起來很新穎，也因此成為竊賊下手的目標，屋主擔心，如果自己不在家，竊賊可能複製了門鎖，就會溜進去行竊，因此趕緊報案。

▲網友po出答案，表示住戶擔心的黑帽男其實是自來水公司外包人員 。（圖／警方提供）

不過今天18日上午8點多，一名張姓網友在臉書社團《仁武人大小事》幫大家求證之後，公布答案表示自己「已經跟自來水公司證實，那是他們的外包人員查水表，因為這陣子有太多自來水公司的人員中暑，所以他們會帶著帽T防熱防曬，而且他手持的是電子抄水表機，請民眾勿恐慌」。對此轄區警方也證實，這名被監視器拍下的男子也已經主動到派出所到案說明，就是自來水公司的外包人員。