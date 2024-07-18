清大女學生遭尾隨「打屁股」　監視畫面公布！警方曝：已鎖定身分

▲女大生公布沿途店家的監視器畫面，拍下男騎士的身影，但仍需要更多犯案當下的畫面當作證據。（翻攝自臉書社團）

圖文／鏡週刊

臉書社團「新竹大小事」有一名清華大學的女學生發文向眾人協尋，指出她在本週一（15日）晚間騎乘單車行經光復路二段時，遭一名男騎士尾隨並趁機「打屁股」後逃逸。她公布附近店家的監視器畫面，希望有剛好在附近的民眾可以提供行車記錄器當作證據，增加嫌犯被定罪的可能；新竹市警方對此也做出回應。

一名吳姓女大生在臉書社團發文表示，15日晚間7點30分左右，她騎著公路車在光復路二段，準備回學校，在金城一路口、建功路口這個路段，被一名騎乘Gogoro的男騎士尾隨，趁著經過光線較暗的路段時「打屁股後加速逃逸」。

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女大生被嚇到不知所措，去報警後查到該男騎士的機車車牌，沿途店家也提供她當時的監視器畫面，讓她更能鎖定犯案地點。然而畫面只有拍到他們騎車經過，現在還需要更多犯案畫面當作證據，希望當時經過該路段的民眾可以提供行車紀錄器的影像。

貼文一出立刻引發眾怒，網友們直呼「太噁了」「一定要抓出來」「不能姑息」「實在太可惡了。這種人一定要抓到」。

《UDN》報導，新竹市警察局第二分局回應指出，目前已經鎖定嫌疑人的身分，正全力追查中。

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