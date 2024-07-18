綠委收「滅青鳥」恐嚇簡訊　藍委籲支持者：勿攻擊對方造成誤會

▲羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨立委陳培瑜昨指出，自己收到一封署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，當中指要用「部隊」以「消滅青鳥」為己任；立法院副院長江啟臣受訪時也表示，自己也有收到，他反對不理性且暴力的行為。國民黨立委羅廷瑋18日指出，各界支持者應理性，大家都不希望自己的支持者，去攻擊另外一方，只會造成更多的誤會。

陳培瑜17日在Threads發文指出，自己接到署名「黑鷹部隊總隊長董念台」的簡訊，當中指出該「黑鷹部隊」以「消滅青鳥」為己任，並稱該部隊成員將以剛出獄的受刑人為主，並表示只要「青鳥出入的場合，黑鷹必將全面包圍」，更「警告賴清德」莫再停留「奪權的框框」裡，以免製造對立。

羅廷瑋表示，這應是廣發簡訊，他當時不以為意，很多人都有收到簡訊，但他要呼籲各界支持者，大家各自有各自的支持，要理性看待對方支持者所做的支持行動，也希望支持者應該理性站出來用言語支持，而不是恐嚇威脅，甚至攻擊，這是不能接受的。

羅廷瑋也提到，不管是非常台獨的或者是非常統一的，類似這樣子的簡訊都有，極左、極右仍在社會上存在。他個人曾經收過台獨分子的簡訊，甚至有些不雅言論，但既然上了新聞，希望透過每一次的新聞，呼籲各方支持者理性務實，不要做任何攻擊，這是社會不希望看到的，且各個政黨應該要一起呼籲，因為大家都不希望自己的支持者或者是偏向自己的支持者，去攻擊另外一方，那只會造成更多的誤會。