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社會 社會焦點 保障人權

怨陸客團不來！民宿老闆「數發部開3槍」原因曝　預算200億太高

▲數發部槍擊案，民宿業者張盛德 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張盛德刻意選擇到數發部開槍，宣洩對政府對陸客來台政策的不滿 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

清境農場民宿業者張盛德不滿政府對陸客來台政策搖擺不定，埋怨政治人物不顧人民死亡，又看新聞報導寫數位發展部獲編列了200億元預算，因此選定在數發部做激烈抗爭的目標，今年3月間勘查現場後，持制式霰彈槍，闖入數發部開3槍。台北地檢署調查後，16日依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《刑法》恐嚇公眾等罪起訴張盛德。

據了解，張盛德在南投縣仁愛鄉經營民宿，熬過新冠疫情之後，期待政府即將開放陸客團來台，等著迎接觀光財，可是兩岸關係持續僵局，開放陸客來台的政策不明，張盛德因此心生不滿，認為政府只顧鬥爭，不顧人民，還亂花錢成立數發部。

檢警調查，張盛德2020年間就向綽號「阿力」的男子購買1把制式霰彈槍、制式霰彈30發，以及1把非制式手槍、制式與非制式子彈共37顆，並藏放在自己經營的民宿房間裡，2024年3月初，駕車北上勘查數發部周邊，並決定在數發布以激烈方式抗議，博取大眾關注陸客來台旅遊議題。

▲▼數發部，數位發展部遭開槍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方將張盛德壓制並扣得1長1短共2把槍枝及子彈。（資料照／記者黃彥傑攝）

3月27日，張盛德聯繫認識的記者與友人，預告將做大事，28日一早8點駕車北上，停好車之後，將1長1短槍隻放進隨身包，走到數發部大門旁，就把霰彈槍拿出來，持槍進入玻璃門後，先叫附近的民眾離開，接著連開2槍，然後搭電梯準備前往部長、次長所在的2樓辦公室，警衛見狀大喊要同事把2樓鐵門關上。

張盛德見無法進入2樓辦公區，只能走樓梯回1樓，再朝玻璃大門攝1槍，警方隨後獲報趕抵現場，將張盛德壓制在地，當場查扣槍彈移送法辦，檢察官將張盛德聲押禁見獲准後，認為張盛德雖無傷人意圖，但是在政府機關開槍，具有高度危險性，且毀損數發部盆栽造景、牆壁、玻璃犯行明確，造成在場公務員、民眾恐慌，依槍砲、恐嚇等罪起訴，並請法院量處適當之刑。

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