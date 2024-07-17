50%竹科人上班都穿「這2牌」！他求問好在哪：看得都想買了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有竹科上班族表示，上班途中常常看到別人穿某2個品牌的衣服，至少占了50%，也就是每2人就有1人會穿，不禁打趣「都快變竹科制服了」。但原PO也忍不住好奇，「有人可以說明這兩個牌子好在哪嗎？真心好奇，看得我都想買了」，話題引發討論。

有網友在Dcard好奇發文，「為啥科技業那麼多踢不爛（Timberland）和北臉（The North Face）？」上班途中幾乎可以看到有人穿在身上，「約50%以上的人都會穿這兩牌的衣服，都快變竹科制服了」，忍不住好奇，到底這兩個牌子好在哪？看得他都心動想買了。

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看到貼文後，就有網友笑呼，「還真別說，我真的只買北臉跟Uniqlo」、「百貨公司簡單抓一抓、買一買就回家」、「才發現，我竹科台積當工程師的哥哥跟他老婆，真的身上不是The North Face就是Timberland。」

有過來人則分享，「我還真的每天上班都穿北臉的衣服，以前穿一件1、200塊的，穿沒幾次就荷葉邊了，換北臉就沒有這個問題」、「我都穿軍用品店的衣服」、「小弟的興趣之一是登山，首選是迪卡儂」、「北臉日版的好穿又好看，很實用啊！我是理工人，覺得這是很好的選擇」、「我都穿Uniqlo跟GU。」

其他網友紛紛留言，「在竹科打扮得好要給誰看？當然最方便實用的打扮就好」、「冬天很多始祖鳥和長毛象」、「機能+cp值，耐操為主」、「身材比較重要」、「反思一下，不然要穿什麼？」「好了啦！不然上班是要穿Dior還是LV、紀梵希？」「在新竹是要穿給棒子看嗎，隨便穿就好。」