駱駝蹄現形！她穿瑜伽褲「1舉動」防走光　健身妹愣：是地獄

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

儘管瑜伽褲比較貼身，但不少女生覺得舒服又好穿搭，會直接穿出門。不過就有妹子表示，剛好看到網紅在團購瑜伽褲，買了一穿卻發現，居然看得到「駱駝蹄」，不禁覺得困擾，「是第一次穿瑜伽褲，不確定是不是每件都這樣，目前穿都要先墊個護墊，才看不出來…」話題引發討論。

一位女網友在Dcard發文「穿瑜伽褲都有駱駝蹄」，心血來潮辦了健身房會員想運動，剛好看到團購瑜伽褲，網紅還有特別說該款不太會有「駱駝蹄」的狀況。結果她心動買來一穿，發現還是很明顯。

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原PO就說，因為她是第一次穿瑜伽褲，苦惱是不是都會這樣？現在要穿都得墊護墊避免「形狀曝光」，「請問各位女性朋友們，都有這困擾嗎？」

貼文一出，就有妹子看到她還要墊護墊就直勸，「如果是我寧願不穿瑜伽褲，健身都滿頭大汗了，還要墊護墊真的是地獄，說不定肌肉還沒練起來，妹妹就濕疹或感染了」、「我都穿運動短褲去健身房運動，也不用擔心有駱駝蹄的問題。」

也有過來人分享，「我後來都會選縫線不要在胯下正中間的，就不會這麼尬」、「如果真的很想穿瑜伽褲，可能要找找看不同版型，或是像其他人說的穿運動短褲」、「看要不要換一件，有一些比較薄的駱駝蹄會很明顯」、「團購是買偏便宜的嗎？我買的不會欸」、「褲襠那邊不要買有線條的，基本上都不會。」