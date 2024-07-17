不穿內衣「都貼胸貼」超多女生認了！妹子狂推1穿搭：會得救

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

穿內衣對許多女生而言並不舒服，但不穿又怕激凸被看到。就有妹子表示，她升上國、高中後都沒在穿內衣，現在即將去唸大學，想到要穿就覺得很不習慣，「真希望下輩子當個男生」，貼文引發共鳴。不過，就有女網友坦言已經不穿，令一票妹子驚呆，「原來有那麼多女生現在都貼胸貼甚至不穿嗎？」

原PO在Dcard發文「不喜歡穿內衣」，接下來要準備讀大學了，一想到要穿內衣就頭痛，「小學3年級穿過一次，後來就沒穿了，因為國中和高中都穿制服，裡面都再穿一件衣服。」也就是說，她算是從發育期開始就不穿，難免覺得不習慣，不禁直呼，「有肩帶都覺得很痛苦，要穿什麼內衣，真希望下輩子當個男生。」

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看到貼文後，一票妹子紛紛力挺，「就不要穿，我現在也都不穿，真的很爽」、「國高中也常常被男生說沒穿內衣，現在哪個人敢說我沒穿內衣有問題，就回『觀察別人胸部也很沒禮貌』」、「小的話真的不用穿，我都穿小可愛而已，不然貼個胸貼也行啊」、「這天氣穿得住內衣的人我真心佩服，完全無法接受再多一件束縛。」

就有女網友驚呆，「原來有那麼多女生現在都貼胸貼甚至不穿嗎」、「我連睡覺都習慣穿著，我突然覺得我好異類。」也有女生哀怨表示，「如果很大的話，不穿，會有一股下拉的力量也很痛。

其中，有不少女孩力推1救星，「穿有杯墊的背心」、「不喜歡穿內衣+1，所以超常穿bra top，這樣就相當於只要穿一件衣服，有罩杯又不會有勒住的感覺」、「穿有內襯的背心，我現在都穿這個」、「現在很多人不穿吧，我朋友也沒在穿，都只穿帶胸墊的小可愛，或是帶胸墊的背心，已經這樣穿十幾年了。」