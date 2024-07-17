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大陸 大陸焦點 特派現場

促進汽車消費！　中國限購城市相繼「放寬限制」

▲大陸車市,購車。（圖／CFP）

▲大陸車市。（圖／CFP）

文／中央社

汽車已成為中國經濟的火車頭，在中央政府要求鬆綁促進消費下，今年以來，多個汽車限購城市相繼放寬購車限制。據官媒報導，天津市將釋出4萬個普通小客車指標（領牌資格），表態「積極釋放汽車消費潛力」。

中國大陸目前實施汽車限購的城市包括一線的北京、上海、廣州、深圳以及天津、杭州、石家莊與海南全省。限購目的在控制汽車數量，以減少交通堵塞與空氣汙染，但這也限制數百萬輛的汽車消費。

在限購城市想要買車掛牌，必須透過搖號。以最難取得的北京為例，2024年第1期普通小客車指標（燃油車）6月26日搖號，超過62萬個家庭、259萬個人申請者同池搖號，「競爭」9600個普通小客車指標。

中國官媒證券時報網今天報導，為進一步貫徹國家和地方關於恢復和擴大消費的決策部署，天津市進一步優化小客車調控政策，面向無車家庭定向配置3萬個普通車指標。

針對「久搖不中」的申請人，天津則以階梯搖號（增加搖號編碼，提高中籤率）方式投放1萬個普通車指標，「積極釋放汽車消費潛力」。

天津當局並表示，下一步，將根據國家相關政策、小客車需求等情況適時優化調整小客車調控政策，更好適應經濟社會發展需要。

在此之前，杭州市發布通報，3月20日起，符合條件的久搖不中者、人才、多孩家庭等個人以及重點企業可直接申領小客車指標。

據南方都市報，今年以來，多個限購城市放寬購車限制，而且是針對節能低汙染的新能源汽車。廣州、深圳都進一步放寬小汽車上牌（掛牌）指標限制；海南也鬆綁小客車保有量調控管理措施，購買普通小客車（含燃油車）申請通過即可上牌。

中國今年力拼汽車消費試圖提振低迷經濟，限購城市放寬汽車購買限制，成為重要一環。

中國國務院3月13日發布「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」，其中提到「因地制宜優化汽車限購措施」。其後，又於5月29日發布「2024—2025年節能降碳行動方案」，表示要「逐步取消各地新能源汽車購買限制」。

中國國家發改委等5部門6月24日聯合印發「關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施」，其中提出「鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指標」。

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