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特勤局失誤！槍手爸下午已報警　射川普男早被鎖定「可疑」仍跟丟

▲20歲槍手克魯克斯（左）開槍行刺美國前總統川普。（合成圖／路透）

▲最新消息指出，特勤局早在槍手克魯克斯（左）試圖暗殺川普前就已將其列為可疑人物，卻未有作為。（合成圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國執法官員17日向國會議員進行閉門簡報時，證實川普13日在賓州遇襲前，槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的父親就已報警告知警方兒子失去蹤影，而特勤局案發前也已將嫌犯列為「可疑人物」，卻在現場將他跟丟，引發共和黨議員的強烈不滿。

綜合CNN與福斯新聞報導，13日當天，20歲的克魯克斯向老闆請假，還留了一封簡訊給同事們，聲稱自己將在14日回歸。當天一早，父親就發現兒子不在家。一開始，父親還以為兒子只是到附近的俱樂部去練槍，並將在下午1時回家，但隨著時間過去，他開始感到擔心，並打電話給當地執法部門。

下午3時，克魯克斯被發現出現在集會，身上還帶有測距儀和背包，而被特勤局鎖定為「可疑人物」。不過，特勤局未在集會前持續監控克魯克斯的行蹤，導致他最後消失在人群中，直到集會開始後20分鐘才再次出現，並開槍襲擊川普。

執法官員透露，克魯克斯在襲擊前幾天已多次到活動現場場勘，還曾用手機搜尋憂鬱症症狀，以及川普和拜登的照片。儘管FBI如今已展開逾200次談話，並對1.4萬張照片進行審查，但當局目前還無法確定克魯克斯策劃這場襲擊的動機。

共和黨議員對特勤局在事件發​​生後的處理方式感到強烈不滿，尤其當局在發現威脅後，依舊允許川普上台，不少共和黨議員也要求特勤局局長切特爾（Kimberly Cheatle）辭職，以示負責。

在聯邦調查局（FBI）和特勤局的調查持續進行之際，美國國土安全部也開始對此案展開調查。拜登總統表示，他將指示當局展開獨立調查，以確保事件的真相和責任被徹底查明。

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