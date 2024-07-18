杜拜公主自爆離婚！2個月前才生寶貝女兒　黑底白字洩心聲

▲杜拜公主瑪赫拉在IG宣布離婚。（圖／翻攝Instagram@hhshmahra）



記者吳美依／綜合報導

杜拜統治者的女兒瑪赫拉（Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum）17日突然在Instagram發文，以黑底白字宣布離婚。她與丈夫去年共結連理，2個月前才生下第一個女兒。

瑪赫拉在文中寫道，「親愛的丈夫，既然你忙著跟別人在一起，我在此宣布我們離婚。我要跟你離婚，我要跟你離婚，我要跟你離婚。保重。你的前妻。」

BBC指出，瑪赫拉在結尾重複3次「我要跟你離婚」，應該是在仿傚穆斯林男性的「三重塔拉克」（talaq）傳統，也就是丈夫只要覆誦三次「塔拉克」，即可馬上休妻。

瑪赫拉與丈夫馬納（Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum）在2023年4月結婚，並且舉行了一場奢華盛大的婚禮，2個月前才迎接女兒的到來。當時，瑪赫拉發文分享成為母親的喜悅，也PO出丈夫溫柔陪伴與抱著嬰兒的模樣。

如今，瑪赫拉拋出震撼彈，並且把丈夫照片全都刪光。同時，馬納的社群媒體上，也看不見與妻子相關的圖文，並且沒有回應此事。

一些網友猜測，瑪赫拉的帳號可能遭到駭客攻擊，但杜拜政府、阿聯酋駐倫敦大使館都沒有立刻回覆。