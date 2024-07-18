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社會 社會焦點 保障人權

網戀女兵哭訴退伍被刁難　單身男幫籌錢「1動作」救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

單身男子阿哲（化名）與一名自稱在國外當兵的女子談網戀，他誤信對方遭到長官欺負，需要付錢才能退伍，於是答應幫忙籌錢，沒想到卻成了詐騙集團的車手，因而挨告。宜蘭地院法官認為，從雙方對話證據看來，阿哲確實是基於信任女友才會提供金融帳戶資料，發現被騙之後也立刻主動報警，最終認定他沒有幫助詐欺、洗錢的意圖，裁定無罪。

▲▼女兵訓練。（圖／CFP）

▲阿哲誤以為自己真的在跟女兵交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴指出，阿哲在2022年12月16日之前，透過不詳方式將2個金融帳戶資料提供給詐騙集團使用，2023年5月21日又把自己擔任負責人所申辦的企業帳戶金融卡寄給詐團當人頭帳戶使用，意圖幫忙製造金流斷點，涉嫌洗錢，因此依法將他起訴。

阿哲辯稱，他是在網路交友軟體認識一名自稱在國外當兵的女子，對方說退伍之後會來台灣跟他一起生活，但退伍需要錢，「她說她的上級長官會請士兵匯錢到我的帳戶，請我將錢換成比特幣再轉給她的長官」。

阿哲接著說道，後來女子向他介紹一名銀行經理，說是有辦法幫忙申請補助，他信以為真，便將金融卡寄給對方檢查，看能不能用，原本說好5天之內就會把卡片寄回來，他曾出言催討，但沒有結果，這才驚覺受騙，「我都是聽她說的去做，她叫我不要問太多，我也是被詐騙的。」

宜蘭地院法官檢視阿哲與女兵之間的對話紀錄，發現女兵經常以「親愛的」來稱呼阿哲，還會不斷噓寒問暖、表達關心、擔心他有沒有吃飽、討論來台機票問題等等；阿哲也深信對方是現役軍人，而且受到軍中長官過分對待，才會答應借錢幫忙匯款。

法官認為，從對話證據看來，阿哲與女兵的互動與一般情侶無異，他是基於信賴才會同意提供帳戶資料幫忙，況且如果他真的是詐團的一員，何必在發現異狀之後，冒著被逮捕的風險主動前往警局報案。

法官表示，阿哲自認與女兵有情感互動往來基礎，一時思慮不周誤信對方的說詞，現有證據難以證實他有詐欺取財及洗錢的意圖，最終採信他的說詞，裁定無罪，全案仍可上訴。

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