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人力銀行履歷遭詐團看上！2工程師架設假網站　投資詐騙上千萬

▲刑事局偵九大隊破獲投資詐團一條龍產業，逮捕涉案邱姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊破獲投資詐團一條龍產業，逮捕涉案邱姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

兩名大學資訊相關背景的邱姓工程師因想多賺點錢、開啟104人力銀行的履歷資料兼職，未料卻遭詐團看上，透過系統仲介商找上，從2023年9月起陸續幫詐團成立假投資網站，並生成網址78個，到警方收網前詐團已詐騙110人，得手逾千萬元新台幣及加密貨幣泰達幣16萬顆（市值約522萬元新台幣）。刑事局「打詐情資研析中心」彙整相關案件，刑事局偵九大隊會同高雄刑大、桃園八德分局共組專案小組調查，今年6月5日收網傳喚、拘提該詐團網站工程師等共15人到案說明。

▲刑事局偵九大隊破獲投資詐團一條龍產業，逮捕涉案邱姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組調查，境外詐團透過台灣系統整合商，經人力銀行履歷找上家住台中、高雄的男、女邱姓工程師（32歲、36歲）替不同詐團客製化開發投資網站，工程師發揮專長，先後提供包含提供雲端伺服器設定、後端網站開發、前端網頁設計、資料庫建置、網域名稱註冊、網站客服及手機簡訊驗證等全方位網站服務，詐團引進科技業作業程序，以每月4萬元代價成為詐團的SI（System Integration）廠商。

詐團先透過臉書投放廣告，吸引被害人點擊廣告連結加入詐團成立的LINE投資群組，先要被害人註冊假網站投資1萬元現金，詐團主嫌隱身網路透過TELEGRAM加密通訊軟體，遙控台灣工程師幫忙調整後台數據，讓民眾誤信投資有賺錢，並以繳稅、保證金、手續費等話術吸引民眾投訴入更多現金，有一名女性被害人短短數月就匯款達112萬元，卻被踢出群組、血本無歸。

▲刑事局偵九大隊破獲投資詐團一條龍產業，逮捕涉案邱姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

警方續追發現被害民眾匯款帳戶，都是詐團透過網路租用對岸淘寶網購平台的帳號供應商，透過假交易成立台灣玉山銀行的交易匯款帳戶，再提供民眾匯款做為人頭帳戶，民眾匯款後資金就被層層圈匯轉往境外香港地區。

警方6月5日發起傳喚拘提行動，經高雄地檢署惟股檢察官和地院法官開立拘票、搜索票，搜索包含桃園、台中、高雄等地，查扣筆電1台、手機5支、車輛1部（市值約173萬元）、銀行帳戶4個、不動產1間（市值約800萬元）及贓款新台幣56萬元等、並拘提兩名邱姓工程師及系統仲介商王男、助理楊男、高女、車手集團等15人到案，全案訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送高雄地檢署複訊。

▲刑事局偵九大隊破獲投資詐團一條龍產業，逮捕涉案邱姓工程師。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調查，發現該集團以王姓仲介商替境外詐騙集團物色網站工程師，王男等人聘僱兩名邱姓工程師後，詐團並指派車手集團5人在台提領贓款並對接水房集團洗錢，儼然成為架設假投資網站、提領贓款洗錢及散發詐騙廣告簡訊一條龍的詐騙產業，檢察官複訊後聲押系統仲介商助理楊男獲准，警方將持續溯源追查。

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