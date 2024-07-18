58歲台男在柬埔寨販毒被抓　判刑20年罰近32萬

▲台灣男子在柬埔寨販毒，被判20年有期徒刑。（圖／翻攝自柬中時報）
記者詹雅婷／綜合報導
柬埔寨去年8月偵破一件毒品案，逮捕58歲台灣男子HSIAO CHI MING。針對此案，金邊初級法院18日宣判，被告觸犯販運毒品罪，判處20年有期徒刑，罰款4000萬柬幣（約新台幣31.8萬元）。
柬中時報引述肅毒警方報告，警方2023年8月15日晚間在金邊市萬景崗區一處地點逮捕HSIAO CHI MING，現場查獲7.9公斤氯胺酮（K粉）。
報導指出，若被告不服，可向中等法院提出上訴。
▲台灣男子在柬埔寨販毒，被判20年有期徒刑。（圖／翻攝自柬中時報）
記者詹雅婷／綜合報導
柬埔寨去年8月偵破一件毒品案，逮捕58歲台灣男子HSIAO CHI MING。針對此案，金邊初級法院18日宣判，被告觸犯販運毒品罪，判處20年有期徒刑，罰款4000萬柬幣（約新台幣31.8萬元）。
柬中時報引述肅毒警方報告，警方2023年8月15日晚間在金邊市萬景崗區一處地點逮捕HSIAO CHI MING，現場查獲7.9公斤氯胺酮（K粉）。
報導指出，若被告不服，可向中等法院提出上訴。
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