58歲台男在柬埔寨販毒被抓　判刑20年罰近32萬

林口三井Outlet二期正式完工，官方今（7／18）宣布將於11／14對外開幕，到時會有新增100個櫃位全新見客，其中還有不少是「台灣首落地」的品牌，此外還有響食天堂吃到飽、主題餐廳與美食街進駐，更多好吃好買的終於到位，與一期店舖相加約達到300間品牌規模，成為北台灣最大Outlet準備逛好逛滿！