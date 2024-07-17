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鄭文燦華亞收賄案　「王永慶開發要角」被收押

目前司法正在調查前桃園市長鄭文燦涉嫌土地開發收賄案，即緊鄰華亞科技園區華亞三路旁未開發農地等，圖中左起為遭法院羈押或千萬元交保等待釐清案情的台塑退休、前總管理處總經理侯文水、楊兆麟及華亞科技園區主委廖俊松。（圖／CTWANT資料照、報系資料）

▲目前司法正在調查前桃園市長鄭文燦涉嫌土地開發收賄案，即緊鄰華亞科技園區華亞三路旁未開發農地等，圖中左起為遭法院羈押或千萬元交保等待釐清案情的台塑退休、前總管理處總經理侯文水、楊兆麟及華亞科技園區主委廖俊松。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄500萬元，7月11日遭桃園地院裁定收押禁見，而在華亞科技園區開發案中涉嫌行賄的台塑顧問廖俊松父子，則自月初遭約談後羈押迄今，對此台塑發聲明強調與公司無關。到底廖俊松是誰？CTWANT記者拜訪桃園市華亞科技園區附近在地居民多說，「大家都認識他！」

11日上午，CTWANT採訪團隊實地走訪位於桃園市龜山區文化二路的華亞科技園區，這座台灣第一宗由民間企業自行開發之乙種工業區，由南亞塑膠工業於1994年依都市計畫法申請開發，占地158公頃，分兩期開發，迄今30年，包括廣達電腦、友達光電、美光、穩懋等半導體科技業共108家企業總部進駐，園區年產值約逾5000億元。

由於華亞科技園區已飽和，中央、地方擬以區段徵收方式進一步擴大園區，正是鄭文燦在桃園市長任內經手的「變更林口特定區計畫（配合工五工業區產能提升計畫–工五工業區擴大方案）」，緊鄰華亞科技園區邊界、華亞三路旁的一塊50公頃土地，其中9.5公頃爭取自辦市地重劃一案，讓鄭文燦今年7月5日遭約談，進而爆發疑似收賄。

CTWANT採訪團隊實地走訪華亞科技園區服務中心，二樓掛著「桃園縣龜山鄉華亞重劃區管理委員會」牌子的辦公室，職員稱說非擴大案自辦重劃會，主委廖俊松辦公室也非在此處。（圖／記者劉耿豪攝）

▲CTWANT採訪團隊實地走訪華亞科技園區服務中心，二樓掛著「桃園縣龜山鄉華亞重劃區管理委員會」牌子的辦公室，職員稱說非擴大案自辦重劃會，主委廖俊松辦公室也非在此處。

此案爭取自辦重劃的「華亞科技重劃區管理委員會」，由擁有台塑顧問、華亞科技園區主委等頭銜的73歲廖俊松擔任主委。CTWANT記者走進該委員會設在園區服務中心二樓的辦公室，二樓職員先是說此處非自辦市地重劃管委會，建議到一樓找，記者走到一樓辦公室，一樓職員則推說不清楚。

究竟這位台塑顧問廖俊松是誰？CTWANT記者驅車走訪華亞科技園區所在地，當地居民多說「大家都認識他」，並取得第一手資訊，「廖俊松曾親口公開表示，他是『奉王永慶董事長的指示到龜山來開發』，『開發之前，先在美國矽谷科技園區待過半年，華亞園區即是請參與矽谷設計者在台灣努力兩三年才幫忙規劃好的……。』」

台塑集團創辦人王永慶石化業起家後，民國60、70年代，在林口、龜山及泰山一帶買地，先後蓋長庚醫院、長庚大學、明志科技大學、長庚科技大學（前身長庚護校）等。1974年，中央政府核定「林口特定區」計畫，劃定五個工業區，1981年進行第一次通盤檢討時，王永慶便指示爭取「工五工業區」，為台灣第一宗由民間企業自行開發之乙種工業區。

前桃園市長鄭文燦，因涉嫌華亞科技園區擴大計畫開發案收賄，二次交保被發回，7月11日則被裁定羈押禁見。（圖／記者方萬民攝）

▲前桃園市長鄭文燦，因涉嫌華亞科技園區擴大計畫開發案收賄，二次交保被發回，7月11日則被裁定羈押禁見。

據CTWANT取得資訊，廖俊松曾跟民眾說，「王永慶董事長會選擇到龜山開發，是因那時，高科技廠商在台灣找不園區進駐，王永慶即希望台塑不僅是石化生產製造業龍頭，也能在高科技業領域做榜樣，透過設立華亞，輔導廠商，帶動國家高科技經濟發展」。

廖俊松還解釋會選擇龜山，主要是因為台塑企業已在當地設立長庚紀念醫院、長庚大學、明志科技大學，因此希望在此發展一流高科技園區，增加就業機會。

華亞開發案由南亞及台塑負責合資成立「亞台開發」，即由台塑退休、前總管理處總經理楊兆麟、侯文水及廖俊松當董事（廖於2020年離職）。由於該計畫案劃定面積達158公頃，相當廣大，土地徵收工作即由台塑主責，與地主交涉工作就落在廖俊松身上。華亞科分兩期開發，第二期開發時更名為華亞科，因此外界對工五工業區的名稱不熟悉。

陳水扁總統任期間，曾赴華亞科技園區TFT廠廣輝電子視察，右二為廣達集團創辦人林百里。（圖／報系資料）

▲陳水扁總統任期間，曾赴華亞科技園區TFT廠廣輝電子視察，右二為廣達集團創辦人林百里。

而在林口台地一帶走動30多年的廖俊松，從早期開發、招商到擔任園區主委，協助溝通管理廠商與鄰里等環境事務，在園區廠商、地主及在地居民間，無人不知。

廖俊松於2009年受訪時曾說，華亞科招商初期，遇台商出走潮，加上限建、供水及發照不易，招商陷入困境，直到廣達購地進駐園區，林百里還兩度向扁政府爭取下，容積率從120％提高到210％再到300％；約莫19年前，廖俊松還爭取到全球最大晶片微影設備商ASML艾斯摩爾落腳（位於科技六路），華亞科技園區這才成了科技聚落，周邊土地也跟著水漲船高

也因此當園區用地飽和急需擴大時，不只廠商期待，周邊有不少在地地主也等著開發，加上廖俊松、楊兆麟、侯文水等台塑老臣等以個人身分參與此案，希望能複製華亞一期、二期開發經驗，讓這塊聚寶盆開發更添加成功度。

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