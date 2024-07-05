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社會 社會焦點 保障人權

火爆男持園藝刀、木條攻擊同事　法官這原因讓他逃過牢獄

▲▼捅刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北市陳姓男子與王姓同事起口角，竟持園藝刀朝其左胸猛刺，再拿長木條狂打頭，被依殺人未遂罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

有話好好說！新北市陳姓男子與王姓同事，因債務等問題爆發口角，陳男盛怒之下拿園藝刀朝王男左胸刺，王閃避、阻擋後，陳竟持60公分長的木條連續朝其頭部、臉部等多處揮打，王男事後提告，陳被依殺人未遂罪起訴。士林地院今（5）日宣判，改依傷害罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。

同事反目成仇！去年5月19日日正當中，陳姓男子與王姓男子在三芝區，因債務及車輛毀損問題爆發口角，陳一氣之下以右手持園藝刀具刺向王左胸，機警的王火速閃開，陳見狀再拿起50至60公分長的白色木條連續攻擊其頭、臉身體多處。

王無法招架，經在場楊姓友人報警，陳才停手。王事後驗傷，受有臉部、頭部撕裂傷及左側後壁胸撕裂傷、右前臂撕裂傷，他也決定提告。

警詢、偵查時，陳男辯稱是被王男攻擊而正當防衛，檢警根據監視器、目擊證人證述等，依殺人未遂罪將陳男提起公訴。

士林地院審結，認殺人罪不僅客觀上要有殺人行為，主觀上也必須有致人於死的意圖，但王男傷勢未傷及性命，難認故意殺人，應為傷害罪，判處有期徒刑6月、可易科罰金。全案可上訴。

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