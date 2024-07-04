　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「華爾街女神」蛇蠍母女檔謀害小姑爭產　手抄經文盼輕判法官打臉

▲▼華爾街女神,華爾街天后,陳莉婷。（圖／記者孫于珊攝）

▲自封為「華爾街女神」的股票獨立交易員陳莉婷（左）。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

自封「華爾街女神」卻因投資詐騙曾被判刑的女子陳莉婷，去年（2023年）涉與母親胡青青押走親姑姑逼簽文件企圖奪產，還共謀襲殺親姑姑，所幸都沒有得逞，母女倆被收押至今、遭諷為「驚世母女」。陳女始終不認罪，胡婦則一肩扛責，台北地院審結全案，今（4日）依傷害、殺人未遂等罪，判陳女共9年1月徒刑、胡婦9年徒刑，共犯楊儒杰4年4月，可上訴。

判決理由指出，胡青青、陳莉婷母女檔因金錢糾紛，打算謀害小姑性命，造成被害人重傷，情節非輕；胡婦雖認罪但辯詞反覆、避重就輕，審理中多次陳報手抄經文以示悔悟，但警方曾在胡婦住處查扣案發前蒐集關於減輕刑度、獲判無罪原因等新聞報導，並將減刑事由畫重點，「故尚難認犯後確有悛悔之意」。

此外，陳莉婷犯後始終否認犯行，飾詞卸責，空言指摘他人構陷入罪，顯然全無悔意，犯後態度惡劣。至於楊儒杰明知胡婦殺人計畫，不但未盡力阻止，竟提供協助，到案原坦認罪卻又改口否認，並空言遭刑求，顯無悔意，犯後態度亦差。

▲自封華爾街女神陳莉婷偕母多次想殺害小姑10月初遭警方逮捕收押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲胡青青在住處樓梯間涉持鐵鎚伏擊小姑頭部，雙方扭打。（圖／記者張君豪翻攝）

合議庭據此依傷害罪、殺人未遂罪，判胡青青各1年與8年徒刑，陳莉婷判刑各1年1月與8年，楊儒杰傷害罪判刑10月、幫助殺人未遂判刑3年6月。胡婦母女和在押的楊男今都沒到庭聆判，另名共犯詹勝雄因辯論終結時沒出庭，將另行審結。

本案源於陳莉婷父親為北市東區地主第二代，陳父與第一代長輩相繼過世後，身為大嫂的胡青青與丈夫手足多次爭執分產，和本案受害的丈夫妹妹更經常吵架，胡婦還涉冒用小姑名義偷開數千萬元本票、擅自將小姑房產辦理抵押，雙方有數件官司纏訟。

前年（2022年）8月間，胡青青被小姑識破盜用身分證劣行、被要求寫切結書承擔責任，胡婦把小姑騙回家談判，急電陳莉婷求助，陳女找楊儒杰、詹勝雄當幫手，綑綁小姑姑以布條塞嘴，逼簽「願出借本案不動產供陳莉婷周轉三年」、「願不追究陳莉婷與胡青青一切刑、民事法律責任」等文件。

被害人拒絕照辦，陳莉婷等人當時還不敢下毒手，放走小姑姑仍不罷休，陳女涉與胡婦共謀殺人計畫、預先掌握住在同棟樓的小姑姑作息，去年9月29日凌晨在住家樓梯間聯手襲擊小姑姑，胡婦持鐵鎚攻擊被害人頭部，被害人奮力抵抗、大聲呼救，驚動鄰居及時救走遍體鱗傷、奄奄一息的被害人。

胡青青當場被趕來的警員逮捕，陳莉婷與涉嫌購買鐵鎚等凶器的共犯楊儒杰、涉嫌把風接應的詹勝雄，也陸續被查獲到案，警方在陳女住處起出多份殺人計畫，這起件針對至親的謀財害命事件，也讓胡婦母女先前不斷騷擾、逼迫小姑的奪產舉動一一曝光，引發熱議。

▲▼資生堂專訪：華爾街女神陳莉婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳莉婷自封「華爾街女神」，出事前光鮮亮麗受訪。（圖／記者黃克翔攝）

41歲的陳莉婷不認罪，辯稱看到母親和小姑姑在梯間扭打都受傷，她「什麼話都沒說」也沒勸阻，直接上樓回家拿手機要叫救護車，但身上沾有血跡，「所以先到廁所換衣清洗」，且鄰居和小姑姑都說她不在場，而是1名「具有鷹鉤鼻、身材及容貌與楊儒杰相似男子」。

陳莉婷批詹勝雄指認她共謀殺人的說詞「千變萬化」、毫無可信度，她自認被冤枉收押、「在看守所每天都想死」，聲稱住同棟樓的親戚「隨時能開我家的門、碰我的東西」，她被羈押越久、親戚們賺越多，「有極大利益，有數千萬、數億的利益」，她喊話若要羈押，應該「本案所有相關人士，通通都要押進來！」

69歲的胡青青認罪表示自己1人所為，辯稱本案臨時起意非預謀，當天和小姑討論祭拜事宜起口角，才拿保鮮盒跟鐵鎚毆打被害人，她到案被羈押期間「有反省了，不可能重複實施犯罪」，她眼睛不好、在看守所撞來撞去還跌倒，求法官停止羈押。

58歲的楊儒杰辯稱僅幫胡青青購買健步車、沒共謀犯罪，還搬出年邁父母須照顧當擋箭牌，請求停止羈押，自稱在押期間「常在被子裡，有淚哭到沒淚」，楊男還說警詢時被警方嚴刑逼供、毆打刑求。

法官沒採納胡青青3人的主張，且詹勝雄證稱陳莉婷參與本案殺人計畫的謀議與分工，案發後，他被要求丟棄陳女沾有被害人血跡的衣物及鞋子，可見陳莉婷辯詞沒釋疑，反而代表她有滅證事實。

此外，楊儒杰與胡青青有交往關係，和陳莉婷彼此具有相當情誼，更有勾串之虞，加上楊男本身前科累累，有9次被通緝才到案紀錄，本案替胡婦購買鐵鎚等凶器、涉犯重罪，確有逃亡之虞。

陳莉婷先前於2016年間，對外標榜「在華爾街一週內賺入50萬美金」戰績、因外貌亮眼又能言善道，自封「華爾街女神」，並以「Great老師」之名開班授課如何投資證券期貨。

20多位學員各花數萬元到數10萬元拜師，投資卻慘賠，怒告陳女揭發她沒證照、陳女的達利公司也沒獲得主管機關核准經營證券、期貨投資顧問業務。

陳女堅稱僅分享投資常識，法官認定她收費提供具體買賣建議，藉此獲利逾2000萬元，北院一審依《期貨交易法》非法經營期貨顧問事業罪判她3年徒刑、併科罰金200萬元，高院二審酌減改判為1年徒刑並緩刑4年、須支付公庫150萬元，並均須沒收犯罪所得1589萬餘元。

不料陳女卻在投資詐騙案二審2023年9月判決後7天，就涉犯本件殺人未遂案，最高法院去年12月撤銷投資詐騙案二審判決，發回高院更一審審理中。

ET快訊
案發現場曝光！　新北狠母放手2女兒沖走
iPhone 16「最終模型機」開箱！　3C達人：99%準確
快訊／日圓「0.2049」史上最甜！　10萬台幣多換3.7萬
孫安佐「改名了」！經紀人遭開除　1事踩底線拆夥
基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒煙　驚悚影片曝
高雄2歲女童命喪火窟　爸返家抱頭痛哭
LIVE／狠母騙2幼女下碧潭「放手沖走」　江坤俊妻挺夫內幕
爆夜市插隊遭PO網公審！　曾國城發聲了
新北母返台「住婆家1年爆爭執」！　讓2女兒被沖走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北養護中心病患亡「沒通知直接火化」！家屬痛批：殺人機構

假股市名師報明牌「代客操作騙100萬」　埔里警逮車手阻詐

「散步車沒完全打開」害嬤摔倒後腦撞地不治　粗心女看護下場曝

案發現場曝光！渡口到下水點2分鐘路程　新北狠母放2女兒沖走溺斃

重機彰139線吃紅單！法官：壓車免罰　警曝影片：膝蓋觸地危險駕駛

國民法官參與感想　非常信任度暴漲45％...信任比更是100％

小姊妹玩打火機釀猛烈火勢！房間燒到碳化　2歲妹受困活活燒死

基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒白煙　驚悚影片曝

女清潔工撿到iPhone　1個月後「定位飛到廣東」下場曝光

噁男捷運襲臀207秒！23歲正妹抓他手求助　檢看監視器更怒

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

雲林紅色「86」逆向自撞插護欄　駕駛臟器外露慘死

新北養護中心病患亡「沒通知直接火化」！家屬痛批：殺人機構

假股市名師報明牌「代客操作騙100萬」　埔里警逮車手阻詐

「散步車沒完全打開」害嬤摔倒後腦撞地不治　粗心女看護下場曝

案發現場曝光！渡口到下水點2分鐘路程　新北狠母放2女兒沖走溺斃

重機彰139線吃紅單！法官：壓車免罰　警曝影片：膝蓋觸地危險駕駛

國民法官參與感想　非常信任度暴漲45％...信任比更是100％

小姊妹玩打火機釀猛烈火勢！房間燒到碳化　2歲妹受困活活燒死

基隆街頭火爆對決！馬3連續狠撞BMW狂冒白煙　驚悚影片曝

女清潔工撿到iPhone　1個月後「定位飛到廣東」下場曝光

噁男捷運襲臀207秒！23歲正妹抓他手求助　檢看監視器更怒

麥玉珍沒陪綠推擠＝沒開會？　黃國昌痛斥：王定宇、鍾佳濱薪水小偷

小排量當道！Triumph Speed／Scrambler 400上市不到1年狂賣5萬台

網美瀕死「親眼見上帝」　醒來親曝天堂太美好：不想離開

雙薪10萬元「能去歐洲度蜜月？」　網點出關鍵：選一個喜歡的地方

綠營杯葛內政委員會！　傅崐萁轟：幕後藏鏡人就是賴清德

新北養護中心病患亡「沒通知直接火化」！家屬痛批：殺人機構

好閨蜜一起在校獵豔小鮮肉　2女老師與3學生發生性關係被捕

新冠南部疫情上升明顯！疾管署重申不恢復口罩令：醫院可自行規範

假股市名師報明牌「代客操作騙100萬」　埔里警逮車手阻詐

JN.1或KP.2？疾管署下周討論新冠疫苗最新選株　開打期程恐受影響

社會熱門新聞

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

即／雲林紅色「86」逆向撞護欄　駕駛慘死

即／媽自己游上岸「2孩碧潭溺水雙亡」警局發聲

獨／留負評被公審　正妹告咖啡廳吞敗超傻眼

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

王建民婚外情官司遭求償千萬　免賠確定

高雄按摩館被抄　低胸妹搜出保險套

即／母帶2女兒碧潭輕生！自己游上岸

即／疑小姊妹玩打火機釀禍　2歲妹葬身火窟

母帶2幼女輕生　校方痛心：小姊妹都很乖巧

攜2幼女「碧潭輕生」！狠母遭依殺人罪移送

更多熱門

相關新聞

聯成化科林園廠蒸氣外洩4傷　停工再罰30萬

聯成化科林園廠蒸氣外洩4傷　停工再罰30萬

高雄聯成化科林園廠今（3）日下午驚傳工安意外，現場是苯酐再沸管高壓高溫蒸氣外洩，導致4人燒燙傷，意識清醒送醫。高雄市勞工局獲報前往勞檢，勒令現場立即停工，並依違反職業安全衛生法開罰30萬元。

喬債不成1男1女遭強拉上車　4煞3罪移送

喬債不成1男1女遭強拉上車　4煞3罪移送

獨／新加坡女遭台警揮拳！泣訴：只要誠摯道歉

獨／新加坡女遭台警揮拳！泣訴：只要誠摯道歉

前女友擁新歡！醋男開車猛撞現任釀重傷

前女友擁新歡！醋男開車猛撞現任釀重傷

網紅「志淵」涉毒品案遭聲請羈押

網紅「志淵」涉毒品案遭聲請羈押

關鍵字：

華爾街女神殺人未遂傷害羈押謀財害命驚世母女

讀者迴響

熱門新聞

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

名醫外遇疑雲　網爆「小三擺正宮姿態」：院內早傳開

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面