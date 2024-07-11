　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／腳踩Prada鞋伏擊吳明達　檢批「迫害社會治安」聲押槍手

記者黃宥寧／台北報導

挑戰公權力嚴辦！威震集團前董座吳明達，昨（10）日下午5時許，在北市大同區天龍三溫暖遭槍擊，導致其手部中2槍、囊姓司機腳部中2槍，雙雙送醫。33歲彭姓槍手，犯後隨即赴寧夏派出所投案。警詢後依殺人未遂等罪移送士林地檢署。檢方訊後依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押。

吳明達10日傍晚5點多，出現在大同區天龍三溫暖，不料正準備離開時，33歲的彭突然衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍，囊姓司機腳部中槍，雙雙就醫治療。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，交出一枝制式手槍、11發子彈，士檢獲悉後火速主動分案指揮調查。

彭姓槍手投案後聲稱，是因為被吳明達的小弟收保護費，心生不滿才會前往埋伏，打算給個教訓。但警方對於彭男的說法，持保留態度。

今做完筆錄後，大同分局寧夏派出所員警將彭姓槍手上銬，移送士林地檢署複訊，而彭姓槍手的正面也曝光，他身穿要價約3萬新台幣的Prada的T恤，運動鞋、長褲，臉上戴口罩，神情自若步上警車，移送地檢署。

士林地檢署複訊後，認彭嫌不法持有槍械，光天化日之下開槍，挑戰公權力，顯見目無法紀，對社會安定造成重大影響，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

ET快訊
快訊／鄭文燦收押理由曝光　出庭前用LINE串證
快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所畫面曝光
鄭文燦收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力
快訊／鄭文燦今晚便當菜色曝光
快訊／鄭文燦收押　凌濤：賴清德拔掉鄭的虎牙
快訊／囚車將出發！鄭文燦收押今晚住4人房　看守所已備好便當
快訊／鄭文燦被收押！律師將提抗告
快訊／鄭文燦涉貪遭收押　民進黨「明日起停權三年」
LIVE／鄭文燦遭收押禁見　最新現場直擊
快訊／鄭文燦確定被收押！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「常在附近晃」林靖恩近20年未回老家　鄰居：跟她聊天像雞同鴨講

快訊／鄭文燦收押理由曝光　出庭前用LINE串證

快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所「編號2350」畫面曝光

快訊／鄭文燦今晚入住桃園看守所！晚餐4菜1湯「菜色曝光」

快訊／囚車將出發！鄭文燦收押今晚住4人房　看守所已備好便當

快訊／鄭文燦遭收押禁見！辯護律師將抗告

快訊／腳踩Prada鞋伏擊吳明達　檢批「迫害社會治安」聲押槍手

LIVE／涉貪污收賄賂！鄭文燦遭收押禁見　法院說明理由

快訊／大逆轉！鄭文燦被收押禁見　聲押庭裁定出爐

金門颳6級強風！20尺夜市大帳篷「整個掀翻」　蓋住半條馬路

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

「常在附近晃」林靖恩近20年未回老家　鄰居：跟她聊天像雞同鴨講

快訊／鄭文燦收押理由曝光　出庭前用LINE串證

快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所「編號2350」畫面曝光

快訊／鄭文燦今晚入住桃園看守所！晚餐4菜1湯「菜色曝光」

快訊／囚車將出發！鄭文燦收押今晚住4人房　看守所已備好便當

快訊／鄭文燦遭收押禁見！辯護律師將抗告

快訊／腳踩Prada鞋伏擊吳明達　檢批「迫害社會治安」聲押槍手

LIVE／涉貪污收賄賂！鄭文燦遭收押禁見　法院說明理由

快訊／大逆轉！鄭文燦被收押禁見　聲押庭裁定出爐

金門颳6級強風！20尺夜市大帳篷「整個掀翻」　蓋住半條馬路

「常在附近晃」林靖恩近20年未回老家　鄰居：跟她聊天像雞同鴨講

快訊／鄭文燦收押理由曝光　出庭前用LINE串證

快訊／鄭文燦囚車出發了！前往桃園看守所「編號2350」畫面曝光

台灣精品前進墨西哥汽配展！　帶著減碳智慧解方搶攻供應鏈熱點

筋膜槍放鬆肌肉夯！醫示警「6情況應該避免」　最嚴重恐中風

3度踏上5環舞台　連珍羚只想好好享受「摔出自己的柔道」！

憂訂單有變數　「AI妖股」美超微遭野村降評

鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

快訊／鄭文燦今晚入住桃園看守所！晚餐4菜1湯「菜色曝光」

打造高雄港成永續智慧港灣　李孟諺期許提升台灣國際競爭力

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

桃園夫妻雙亡相驗查死因　小兄妹以為爸媽睡著了

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

即／鄭文燦被收押禁見！聲押庭裁定出爐

萬元單車被偷了！輪胎有綁AirTag秒追竊嫌

桃園旅館雙屍！社會局：媽媽約好救助卻失聯

今重開羈押庭！　高院：忽略鄭文燦實質影響力

更多熱門

相關新聞

威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上關係

威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上關係

威震集團前董事長吳明達，10日傍晚遭33歲彭姓槍手伏擊，雙手遭子彈貫穿。據了解，他出身北市西區角頭，曾因槍殺北聯幫前幫主，入獄服刑18年，近期則涉及買凶殺人，並因與劉姓前女友的感情糾紛躍上媒體版面。對此，劉姓前女友則是在個人臉書上發出聲明，與吳明達切割。

烏龍舉報槍手藏半套店　10警預備攻堅畫面曝　

烏龍舉報槍手藏半套店　10警預備攻堅畫面曝　

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

民眾烏龍舉報槍手藏身半套店…喊：神明指示

民眾烏龍舉報槍手藏身半套店…喊：神明指示

傳槍手「疑躲高雄某半套店」！警方回應了

傳槍手「疑躲高雄某半套店」！警方回應了

關鍵字：

士林地檢署威震集團殺人未遂槍手吳明達

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

桃園夫妻雙亡相驗查死因　小兄妹以為爸媽睡著了

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面