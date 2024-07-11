快訊／腳踩Prada鞋伏擊吳明達　檢批「迫害社會治安」聲押槍手

記者黃宥寧／台北報導

挑戰公權力嚴辦！威震集團前董座吳明達，昨（10）日下午5時許，在北市大同區天龍三溫暖遭槍擊，導致其手部中2槍、囊姓司機腳部中2槍，雙雙送醫。33歲彭姓槍手，犯後隨即赴寧夏派出所投案。警詢後依殺人未遂等罪移送士林地檢署。檢方訊後依殺人未遂等罪嫌向法院聲請羈押。

吳明達10日傍晚5點多，出現在大同區天龍三溫暖，不料正準備離開時，33歲的彭突然衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍，囊姓司機腳部中槍，雙雙就醫治療。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，交出一枝制式手槍、11發子彈，士檢獲悉後火速主動分案指揮調查。

彭姓槍手投案後聲稱，是因為被吳明達的小弟收保護費，心生不滿才會前往埋伏，打算給個教訓。但警方對於彭男的說法，持保留態度。

今做完筆錄後，大同分局寧夏派出所員警將彭姓槍手上銬，移送士林地檢署複訊，而彭姓槍手的正面也曝光，他身穿要價約3萬新台幣的Prada的T恤，運動鞋、長褲，臉上戴口罩，神情自若步上警車，移送地檢署。

士林地檢署複訊後，認彭嫌不法持有槍械，光天化日之下開槍，挑戰公權力，顯見目無法紀，對社會安定造成重大影響，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。