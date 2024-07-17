江西南昌一建築物坍塌「致1死」　附近居民嘆：已是老房子

▲南昌蓮塘鎮一建築物坍塌。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

江西南昌蓮塘鎮17日上午發生一建築物坍塌事故，已造成1人罹難。南昌縣已成立工作小組，全面進行現場除險及善後處置工作。事故原因正在進一步調查中。

▲目前現場已遭封鎖。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《新京報》報導，南昌縣蓮塘街道文衛路130號一住宅大樓17日凌晨3時40分許發生部分坍塌，1人被困。 9時55分，搜救出該受困人員，已無生命徵象。

附近居民表示，坍塌的建築物本就已是老房子，目前現場已被政府救災團隊封鎖。