誤闖機車禁行區！2女遊客金門地下道自撞　20歲女臉部受傷送醫

記者林名揚／金門報導

金門機場地下道今（15日）下午1時5分許發生自撞事故，2名女遊客疑似人生地不熟，共乘機車沿金城往山外方向行駛，行經桃園路誤闖機場前地下道，疑因轉彎失控滑倒擦撞地下道護牆，造成2人受傷送醫，其中20歲林姓女駕駛傷勢較嚴重，臉部有撕裂傷，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▲２名女遊客誤闖機車禁行區，不慎在金門機場地下道自撞受傷送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



這起車禍是發生在今日下午1時5分許，據金湖分局警備隊車禍處理小組初步調查，當時2名女遊客共乘1部機車，沿桃園路往金湖方向行駛，疑似因疏忽及不熟路況，駛入禁行機車之機場地下道後，擦撞地下道護牆，造成駕駛與乘客擦挫傷及車輛毀損，警消獲報後迅速到場處理並協助送醫，駕駛人經測試後，並無酒駕情事，肇事責任由警方調查中。

金湖消防分隊據報後趕抵現場，並將2人送往署立金門醫院急救，其中林女傷勢嚴重，臉部有撕裂傷，目前住院觀察，而後座的魏女則全身輕微擦傷。

金湖分局提醒用路人：駕駛車輛應隨時注意道路標誌、標線及號誌指示，並隨時提高警覺，勿貪圖一時方便直接將機車駛入「禁行機車」車道，違者可依道路交通安全處罰條例第45或60條處罰新台幣600以上1800元以下罰鍰。