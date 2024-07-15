沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

▲高雄貨櫃車「車斗勾電線」，電桿遭連根拔起。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄湖內區一輛貨櫃車今（15）日下午行經和平路3-15號時，因車斗較高，駕駛未注意角度，車輛不慎勾到電線，導致整根電線桿斷裂倒下。警方獲報後趕往，所幸未造成人員傷亡，經通報台電到場勘查，該電線為中華電信電纜，未造成停電事故，後續將調查駕駛是否違反相關裝載行駛規定，依法開罰。

這起事故發生在下午2時15分，55歲辛姓駕駛開車行經和平路3-15號時不慎勾到電線，導致電線桿斷裂。警方對辛男進行酒測，結果並無酒精反應。

▲▼沒抓好角度！高雄貨櫃車勾到電線，導致電線桿斷裂。（圖／記者賴文萱翻攝）

辛男表示，是因為一時疏忽未注意角度，才導致電線桿斷裂的事故，所幸未造成人員傷亡。警方後續通報台灣電力公司人員進行搶修，經台電人員勘查後，確認電線桿攀附的電線為中華電信電纜，因此未造成停電情況。

▲台電人員勘查後，確認電線桿攀附的電線為中華電信電纜，未造成停電。（圖／記者賴文萱翻攝）

湖內分局表示，辛男駕駛營業貨櫃車因未注意高（角）度，不慎勾到電線，導致電線桿斷裂等行為，將深入調查車主及駕駛人有否違反道路交通管理處罰條例第30條及29條之裝載行駛規定，將依法告發處以新台幣3000元至18000元罰鍰及違規記錄及記點等處分。