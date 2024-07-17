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可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光　網炸鍋了

▲▼ 可不可總公司今派員到場拆除招牌 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲可不可總公司今派員到場拆除招牌。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名范姓女店員日前「手攪寒天」的惡劣舉動，搞倒可不可新竹關埔分店，而總部則火速開鍘，並追究相關法律責任。不過，就有其他分店的店員透露，上班時接到惡作劇電話，對方故意言語羞辱又迅速掛斷，讓他們無奈又心累。

「可不可熟成紅茶」其他分店的女店員在Threads無奈表示，有不明人士打來店裡，不客氣地嗆道「你們也會吐口水嗎？是不是可不可都一樣那麼爛啊？」

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聞言，女店員連忙解釋，「不好意思，我們不會做出這樣的事情，而且我們也不是那間店的，這種行為屬於個人行為，我們不會這樣做的。」

沒想到，對方聽完先是表明要外送，接著竟羞辱道「那你們幫我做十杯飲料，給狗喝的」，然後火速掛掉電話，此舉令店員錯愕不已，不禁搖頭嘆「這年頭怎麼什麼人都有啊！」

更新

▲陸續有店員接到惡作劇電話。（圖／翻攝自Threads，下同）

無獨有偶，另一名女店員也發文抱怨，有民眾致電嗆聲，「誰還敢喝你們的紅茶？」接著直接掛斷，而她也只能苦笑嘆，「會不會他每家都打，真的有在閒的。」

而留言區也釣出其他店員，無奈直呼「我今天才接到，同一個人而且講一模一樣的話，他直接掛電話，應該是怕我罵他吧。」

對此，網友們忍不住炸鍋，紛紛留言幫補血「好靠北，同業真的很可憐，被這樣對待」、「以偏概全，狗人做狗事」、「真的很X欸，一堆無辜可不可員工要被臭了」、「這世界越來越癲了」。

▲陸續有店員接到惡作劇電話。（圖／翻攝自Threads）

另外，針對新竹關埔分店女店員「飲料加料」一事，業者於15日緊急發聲明表示，已於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職，且將追究法律責任，內容更提及將對全台門市進行教育訓練與宣導，也提出「5大具體措施」，加強對全台所有同仁及合作夥伴進行食品法規的輔導及宣導。

可不可強調，「我們相信，只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全，維護公司商譽。請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。可不可熟成紅茶將一如既往，致力於為消費者提供安全、健康的飲品。」

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