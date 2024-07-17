30隻「獼猴大軍」闖鼓山高中　學生驚嚇狂叫！誇張畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山高中因鄰近柴山，偶爾會有獼猴闖入校園，今（17）日在學生上暑期輔導課時，更是遭遇約莫20多隻「獼猴大軍」成群結隊入侵，校方緊急發布無聲廣播提醒學生緊閉門窗，保護學生安全。校長及行政同仁後續持登山杖巡堂，所幸猴群約待了10分鐘左右就全數離開，結束這場暑期驚魂。

▲30隻「獼猴大軍」今早成群闖高雄校園。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼「獼猴大軍」闖入鼓山高中校園，引起學生驚嚇狂叫。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天早上10點，正當外面艷陽高照時，突然有約20多隻獼猴成群結隊闖入鼓山高中校園，在窗台、圍牆四處跳躍、蹲坐，甚至闖入沒關門窗的教室中，在桌上來回走動。由於今日校園有學生正在進行暑期輔導課程，校園被獼猴入侵後，也引起學生尖叫騷動。

▲▼學務處立刻發佈無聲廣播系統提醒學生關閉門窗，防止獼猴入侵。（圖／記者賴文萱翻攝）

為了讓大家不要太過驚慌，以及保護自己的安全，學務處立刻發佈無聲廣播系統提醒學生關閉門窗。行政同仁後續在學校裡面巡查確保學生的安全，鼓山高中校長廖俞雲更是帶著登山杖巡查各班的學習狀況，學生見狀反而笑說，他們是被校長嚇到，不是被猴子。

▲▼鼓山高中校長廖俞雲帶著登山杖巡堂，所幸猴群約10分鐘後就離開校園。（圖／記者賴文萱翻攝）

廖俞雲表示，平常會有登山客教導如何跟獼猴相處，只要用登山杖敲擊地板，讓猴子感到害怕，牠們就會自然離開，一來也不會傷害到猴子，也不會造成人與猴的緊張，「因為我們是友善校園！」所幸猴群僅待了約10分鐘就全數離開，結束這場暑期驚魂。