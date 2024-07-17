怒斥美國對台軍售　陸外交部：暫停舉行新一輪中美軍控磋商

▲大陸外交部新發言人林劍。（圖／翻攝自北京日報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部17日宣布，因美方持續對台軍售，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商。

7月17日，大陸外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，2023年11月中美曾在華盛頓舉行了軍控與防擴散磋商。一段時期以來，個別美國高級官員在不同場合指責中國拒絕和美方舉行新一輪磋商，也未對美方有關提議作出實質性的回應。中方對此有何評論？

林劍表示，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反覆交涉，持續對台軍售，採取一系列嚴重損害中方核心利益，破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。

他進一步説明，為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美就國際軍控議題保持溝通，但美方必須尊重中方的核心利益，為雙方的對話交流創造必要條件。

中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵曾在環球時報撰文稱，本世紀初，中美兩國就開始舉行副外長級戰略安全、多邊軍控和防擴散磋商，2003年之後成為定期機制。