不滿對台軍售！陸外交部列清單　即日起反制美軍工企業與人員

▲中國大陸外交部公布反制清單，針對名單內美國軍工企業及高級管理人員進行反制措施 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國多次宣布對台軍售，違反一中原則，以及中美三個聯合公報，中國大陸外交部令今（12）日釋出第10號公佈，依據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，列出《反制清單》，針對名單上的美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施，即日起施行。

陸多家官媒稍早發出快訊稱，「美國近日再次宣佈向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

報導稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定。中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。（如下）

一、對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家後附《反制清單》列明的企業，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德·納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文·麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩·申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修·格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里·考斯納等5名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。該決定自2024年7月12日起施行。

該公告反制清單：

一、企業

（一）安杜里爾公司（Anduril Industries）

（二）海上戰術系統公司（Maritime Tactical Systems）

（三）環太平洋防務公司（Pacific Rim Defense）

（四）AEVEX航天公司（AEVEX Aerospace）

（五）LKD航天公司（LKD Aerospace）

（六）頂峰科技公司（Summit Technologies Inc.）

二、高級管理人員

（一）瓦希德·納瓦比（Wahid Nawabi），男，宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官

（二）凱文·麥克唐奈（Kevin McDonnell），男，宇航環境公司高級副總裁、首席財務官

（三）布賴恩·申普夫（Brian William Schimpf），男，安杜里爾公司首席執行官

（四）馬修·格里姆（Matthew Marley Grimm），男，安杜里爾公司首席運營官

（五）格雷戈里·考斯納（Gregory Michael Kausner），男，安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁

▼我總統府日前感謝美國拜登政府任內第15度宣布對台軍售。（圖／總統府提供）