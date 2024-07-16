漢光前夕實兵演練！模擬金門飛機失控迫降　驗證整備工作完整性

▲漢光前夕，金門與中央地方合辦場外空難實兵演練。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

漢光40號實兵演習22日舉行，位於台海防務最前線的金門離島率先空難實兵演練，由交通部暨金門縣政府2024年機場外空難災害防救演習實兵演練於7月16日舉行，模擬金門地區發生飛機失控迫降，造成複合型災害，以實際動員救災單位驗證兵棋推演內容的可行性。

本次實兵演練，由副縣長李文良代表陳縣長擔任本次演習指揮官，中央由交通部次長林國顯及行政院災害防救辦公室參議蔡欽奇擔任上級指導官，率行政院新聞傳播處、民航局、內政部消防署、警政署、衛生福利部、台北、台中、台南、台東航空站、大陸委員會及國家運輸安全調查委員會等一行30人蒞臨指導。

演習由交通部及民航局擔任規劃機關，金門縣政府擔任執行機關，本次演習共分為兩階段，第一階段位於中心教練場，演練場外空難事故及民宅毀損搶救，並於搶救事故告一段後，第二階段移至瓊林活動中心，演練災民收容安置情形，參與單位包含金門航空站、航站消防班、特種防護團、金防部、後備服務中心、航警局金門分駐所、華信航空、縣府觀光處、民政處、社會處、消防局、水頭港分隊、警察局、衛生局、環保局、殯葬所、金湖鎮公所、金寧鄉公所、金門醫院、慈濟及紅十字會等21個公私部門及民間團體，計動員300餘人及各式救災車輛31部參演。

本次模擬情境為飛機降落階段，因受側風影響，航機向左偏離航道，飛機失控迫降機場附近中心教練場，機翼擦撞民宅，造成部分民宅毀損，航空器失事冒出大量濃煙起火燃燒，從災前整備、災中應變及災後復原各階段，權責單位依照制定的標準作業程序，模擬動員的方式呈現，進而驗證應變程序的完整性。

副縣長李文良表示，空難災害防救事宜亦為陳縣長所重視，因過去台灣地區曾經發空難事件，都造成了重大的損失，因此借鏡過去發生的經驗，做好場外空難災害的整備工作，是金門縣防災整治最為重要的工作之一，並透過今日演習更加強化及整合中央與地方聯合救災及相互合作機制，建立跨區聯防救援及資源共享，以達整合最大化效益。

縣府表示，本次演習，特別感謝交通部林次長、行政院災害防救辦公室參議蔡欽奇及各中央部會觀察小組給予本縣的寶貴意見，這些反饋將有助於提供縣府觀光處、消防局及金門航空站等籌辦規劃單位精進各項搶救程序，災害防救工作在中央與地方協力推動下，金門縣民將獲得更加完善的保護及照顧。