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涼山英雄賴主恩出征巴黎奧運　周春米期許為屏東爭光

▲屏東縣長周春米接見拳擊國手賴主恩 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長周春米接見拳擊國手賴主恩 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024奧林匹克運動會即將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，縣長周春米今(17)日在縣府接見涼山拳擊英雄賴主恩及教練羅尚策，除頒發營養金3萬元以示鼓勵，並為賴主恩加油打氣，期盼能為屏東爭光、為台灣爭光。由於賴主恩即將代表屏東出征奧運，成為全場眾人目光，紛紛要求簽名、合影留念，氣氛熱烈。

▲屏東縣長周春米接見拳擊國手賴主恩 。（圖／屏東縣政府提供）

這屆台灣參加2024年第33屆巴黎奧運代表隊選手60人、教練39人，屏東唯一參賽的拳擊選手賴主恩在相隔7年之後，再度取得奧運參賽資格，前進巴黎奧運。

周春米表示，賴主恩是來自屏東涼山的排灣族戰士，從國中接觸拳擊運動開啟他的拳擊魂，雖然一路走來十年的時間歷經磨練及苦戰，但憑著堅定的信念，挑戰任何艱難的環境，終於在國際舞台獲得優異的成績，也在拳擊界嶄露頭角。

賴主恩在拳擊路上有恩師羅尚策教練對他的信任與不離不棄，師徒聯手即將第二次挑戰奧運殿堂，一切就像賴主恩的座右銘「努力做自己的太陽，就會成為別人的光」，令人動容。

縣府教育處表示，2016年里約奧運，賴主恩是繼1996年亞特蘭大奧運蔡池修後，再有台灣人打進奧運拳擊會內賽，雖於首輪止步，但賴主恩7年苦練有成，2022杭州亞運重返巔峰，獲得亞軍，當時在杭州亞運八強面對地主選手「中國拳王」王向陽，毫無畏懼歷經苦戰擊敗對手後，與教練羅尚策激動相擁的畫面仍歷歷在目，這一拳也為他再度取得2024巴黎奧運參賽資格。

為了備戰2024巴黎奧運，賴主恩師徒兩人於今年1月前往美國加州與職業拳擊選手過招，提早適應美國與墨西哥拳擊選手的戰術及風格；三月及四月期間也移地至匈牙利及芬蘭，在匈牙利TATA拳擊訓練基地特別安排與同樣是奧運63.5公斤級參賽選手交流，並前往芬蘭參加GEEBEE邀請賽累積經驗能量；最後一個階段則是規劃最艱難的訓練，整個六月份都在烏茲別克布哈拉訓練，在嚴酷的環境下執行最高強度的對打訓練及調整，持續進化與提升實力，將以最佳狀態迎接2024巴黎奧運的挑戰。

「拳擊就是我的生命！」賴主恩充滿自信地說，給自己期許就是專注在未來每一場比賽，告訴自己得失心不要太重，好好享受每一場比賽，奧運賽場上齊聚各國菁英選手，所以臨場發揮特別重要，因為已經努力訓練了很長一段時間，現在特別渴望上場比賽，有信心可以為台灣、屏東贏得一面金牌。

羅尚策教練說，自己從84年接觸拳擊運動，將奧運視為畢生最大夢想，所以本屆奧運已做足準備，除了建立以控制對手為主的新拳風，在體能、營養、心理三方面也反覆調整，幫助賴主恩從身、心、技術全面提升。

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