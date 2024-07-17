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陸資金融機構要求部分駐港員工「退還獎金」！金額最高達千萬

▲光大控股向港漂前線員工追回獎金涉千萬。（圖／翻攝自微博）

▲光大控股向港漂前線員工追回獎金涉千萬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

《彭博》引述消息人士指出，為響應「共同富裕」，包括中國光大集團及中國華融集團在內的部份中國大陸大型國營金融機構，於過去數月要求香港現任﹑甚至前任員工退還部份獎金。大陸媒體《財新》17日早刊出報導中，證實了部分內容，光大集團旗下海外金融業務旗艦光大控股要求部分香港員工退還部分獎金。

據《財新》引述有關人士指，在中國光大集團於2022-2024年接受中央巡視組進駐檢查期間，光大控股有香港員工被要求退還部分已發放的項目獎金，甚至是超標餐費和酒店住宿費用，另外有一些員工的遞延獎金則確定不再下發。

該人士透露，被要求退還的獎金和被要求放棄的遞延獎金數額介乎幾千元至上千萬元（人民幣，下同）不等，不過受波及的員工主要是項目前線人員，不涉及中後台，故被要求退還獎金的基本上是大陸背景的「港漂」，而一般擔任於中後台崗位的香港本地人沒聽聞受到影響。

報導引述一名金融行業分析師意見稱，光大控股等中資機構早年的一些項目，獎金不僅提早發放，金額也過於「豪放」，導致有關項目虧損並拖累集團業績。不過對方也表示，撤銷並追討已發獎金屬於違反契約的行為，這種做法一經擴散，恐怕會影響香港國際金融中心形象。

此前，彭博報導引述消息人士指出，中央檢查光大集團旗下香港業務光大控股，要求駐港的部份高層退還最多10%獎金，暫時未知道多少員工會受影響，以及波及哪些級別員工。

報導指出，自國營金融機構限制大陸員工薪酬後，今次事件反映出國營金融機構在薪酬管理上更加嚴格。光大控股及華融國際母公司中信金融資產管理並無回應。

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