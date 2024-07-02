花蓮淨零綠生活旅遊創意大賞徵件　總獎金12萬元

▲花蓮環保局徵件低碳綠行–淨零綠生活旅遊創意大賞總獎金12萬元等你來拿。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局徵件低碳綠行–淨零綠生活旅遊創意大賞，以「低碳、創意」兩大核心價值提倡對環境友善的旅遊模式，希望激發社區、組織、學校及團體對於低碳綠色旅遊的新思維。參賽者需要發揮無限創意，將低碳生活理念與花蓮豐富的旅遊資源相結合，設計出既環保又富有吸引力的旅遊新方案，總獎金12萬元等你來拿！

縣長徐榛蔚表示，為了深耕花蓮縣在淨零綠生活上的創新潛力，環保局特別舉辦低碳旅遊行動創意競賽；這場活動不僅僅是一個比賽，更是一個提升大眾對「淨零綠生活」及「低碳旅遊」等概念認知的平台。期待參賽者結合旅遊與低碳、降低耗能、減少廢棄物等觀念，發掘及規劃創新的旅遊路線和活動，推動花蓮成為低碳旅遊的模範地區，讓低碳永續旅遊深入人心，實踐於每日生活之中。

「低碳綠行–淨零綠生活旅遊創意大賞」統一由線上受理徵件，凡具備中華民國國籍、持中華民國居留證之個人，或以團體參賽者，其成員之一具中華民國國籍皆可參賽。

遊程內容以兩天一夜或三天兩夜為主，並希望行程中食衣住行育樂購的每一站都低碳又好玩。例如，利用電動巴士或腳踏車進行環保旅遊，參訪花蓮的自然景點和文化遺址，或創新地使用滑板車或徒步旅遊，感受花蓮的獨特魅力。

活動第一名獎金6萬元、第二名3萬元、第三名1萬元，另取佳作三名獎金各5千元及網路人氣獎一名獎金3千元，報名截止日期為2024年8月16日。

歡迎各界踴躍報名徵稿活動，一起用創意與行動發現花蓮不一樣的一面，透過低碳旅遊與環境共好！欲知更多活動詳情，請上花蓮縣低碳旅遊資訊網：https://hlepb-lowcarbon.easylife.net.tw/下載活動簡章。