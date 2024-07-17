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社會 社會焦點 保障人權

喜來登密室協商逼4度復工！楊文科拚命護航豐邑轟處長：想辦法過

▲竹北天坑第三天。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北天坑牽扯出縣長楊文科等人的涉貪醜案。（圖／資料照）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹縣竹北市社區「豐采520」天坑案，縣長楊文科、工務處長江良淵等12人涉嫌圖利護航豐邑機構，今(17日)全案偵結起訴，檢方調查，楊文科竟在喜來登飯店總統套房收受免費招待後，4度強逼復工，後因不願自行承擔責任才作罷。

檢方指出，第一次復工已是違法，然工地因3度坍塌，且遲未找出原因，當時楊文科公開宣示「成立專案小組協助找出坍塌的根本原因、嚴審改善計畫，未完成改善前不能復工」，因此2度停工，但豐邑私下多次請託楊協助復工，除了提供楊競選總部土地外，又以政治獻金方式回捐87萬餘元租金，楊才答應協助。

2022年12月19日，專案小組在會議中認為豐邑遲未提出事故原因之鑑定報告，否決復工，但在楊、江等人的承諾下，硬是在2023年1月12日強行恢復2次復工。

豈料，復工隔天就發生第4次坍塌，3度停工，楊知悉後在專案小組開會時，親自打電話給江稱「一定要想辦法給他過」，最後改以同意豐邑辦理施工說明會，即可復工（即無須復工計畫、技師鑑定、查明事故原因），並在2月4日同意第3次復工。

▲▼竹北氣爆、楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲楊文科多次護航豐邑復工，最後的第4次復工因不願獨自承擔責任才作罷。（圖／記者陳凱力翻攝）

但在4月27日的「特斯拉天坑」案後，豐邑又遭4度勒令停工，而楊文科竟在7月4日接受豐邑免費餐食招待，前往喜來登飯店總統套房與豐邑進行密室協商後，答應請託，並施壓江同意第4度復工，不過這次江心有顧忌，不再同意，並表明至少須有第三方鑑定事故原因及其已不願繼續護航立場，這次楊見江態度轉硬，亦不願自行承擔責任，遂未再命令江違法同意復工而作罷。

而新竹縣調查站持搜索票，於2023年10月至喜來登飯店、豐邑劉姓人員住處執行搜索，扣得喜來登飯店送禮年節名單等資料，又在今年2月搜索新竹縣政府縣長室、新竹縣縣長官邸、楊住處，並在縣長室扣得現金12萬3500元及金幣1枚、金飾7枚；縣長官邸扣得現金57萬5,000元、 在臥室化妝檯扣得喜來登員工名片1張。

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